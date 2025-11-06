Samsung Galaxy S25 na Black Friday 2025: qual preço esperar?

Com a chegada de novembro e a proximidade da Black Friday – a data oficial é dia 28 –, aumentam as buscas por promoções e a dúvida sobre o custo-benefício de adquirir um smartphone topo de linha novo, como os da série Galaxy S25, da Samsung, lançada em janeiro deste ano.

Atualmente, plataformas como Amazon e Mercado Livre já operam em modo “Esquenta Black Friday”. Dessa forma, descontos relativos à data já começaram a aparecer.

Às vésperas do lançamento da linha Galaxy S26 – a Samsung tem apresentado seus novos modelos no fim de janeiro –, os modelos da série S25, incluindo S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge e S25 FE, devem receber cortes significativos nos preços.

Com o S26 previsto para custar consideravelmente mais que os atuais modelos, a linha S25 surge como alternativa para quem busca um celular de ponta, mas não quer um iPhone ou algum modelo chinês, como os da Xiaomi.

Descontos para o Galaxy S25

O Galaxy S25 FE, o modelo de entrada da linha, chegou ao Brasil em setembro com preço sugerido de R$ 5.499. No entanto, atualmente já é possível encontrar o S25+ com 512 GB por R$ 4.559, em promoções com 10% de desconto para pagamento via Pix. Essa versão oferece tela e bateria maiores que o S25.

Entre o fim de outubro e os primeiros dias de novembro, versões com 128 GB e 256 GB do S25 e do S25+ foram anunciadas por menos de R$ 4.000. O S25+ com 256 GB, por exemplo, apareceu por R$ 3.959, enquanto o S25 5G foi anunciado por R$ 3.678, ambos com desconto via Pix e possibilidade de aplicar cupons.

Enquanto os iPhones 17, lançados em setembro, devem manter preços acima de R$ 7.000 mesmo nas versões de entrada, a expectativa é que os modelos topo de linha da Samsung fiquem em torno dos R$ 3.500 durante a Black Friday.

Vale lembrar que descontos mais agressivos são oferecidos principalmente em pagamentos via Pix e com uso de cupons. Caso o orçamento esteja mais apertado, o Galaxy S24 — lançado no início de 2024 — já pode ser encontrado por menos de R$ 3.000.

Além dos marketplaces, recomenda-se acompanhar as promoções no site oficial da Samsung, ofertas de operadoras com pacotes de serviços e também ações promocionais de bancos.