PlayStation 5 será apresentado pela Sony no dia 4 de junho

A Sony anunciou a data de apresentação do PlayStation 5. O novo videogame da fabricante japonesa será apresentado ao público no dia 4 de junho, a partir das 17h (horário de Brasília). Com duração de pouco mais de uma hora, o evento poderá ser acompanhando pela internet através do Twitch e do YouTube.

Será a primeira vez que o videogame será exibido e, mais importante, rodando games. Ainda não há muitas informações sobre quais títulos serão executados na nova plataforma. Até o momento, sabe-se que jogos como “Fortnite”, “Horizon Zero Dawn 2” e “Observer: System Redux” serão compatíveis com o PlayStation 5, mas os fãs ainda estão esperando o anúncio de exclusivos para a nova geração.

Por meio do blog oficial do PlayStation, o presidente da divisão de jogos da Sony, Jim Ryan, comentou que tanto estúdios grandes quanto os pequenos terão seus títulos inclusos. “Os jogos que acompanharão o PS5 representam o que há de melhor no setor, oferecido por estúdios inovadores espalhados por todo o mundo”, disse.

Sobre as especificações do PS5, ele terá processador de oito núcleos AMD Zen 2 com 3,5 GHz, GPU AMD RDNA com 10,28 teraflops. Em março, a Sony divulgou que a principal mudança do videogame seria o uso de um disco de estado sólido, ou SSD, para acelerar a performance do produto, em comparação ao PS4.

O lançamento do aparelho está previsto para o segundo semestre de 2020, e algumas características sobre o novo produto já foram divulgadas. O novo visual do controle foi apresentado em abril e, no começo de maio, a Epic Games divulgou o novo motor gráfico que será utilizado, principalmente, no PS5.