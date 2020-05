Nova tecnologia ultrarrealista deixa os games com cara de cinema

A Epic Games, uma das principais desenvolvedoras de jogos eletrônicos do mundo, apresentou nesta quarta-feira uma prévia do novo motor gráfico Unreal Engine 5. A nova versão do sistema — responsável por processar os gráficos de um game — será capaz de reproduzir um visual ultrarrealista e com um nível de detalhes que só é encontrado no cinema, em filmes de animação ou ação.

O anúncio aconteceu durante a Summer Game Fest, transmissão virtual de diversos anúncios relacionados com videogames. A nova tecnologia consiste em utilizar bilhões de elementos, como polígonos, similares aos usados em animações construídas digitalmente. O Unreal Engine 5 apresenta uma melhor iluminação para o cenário e melhorias na qualidade do som, o que aprimora a experiência do jogo.

O vídeo da demonstração das novas configurações técnicas do sistema dá uma ideia de como será o visual dos novos jogos daqui para a frente. O sistema foi testado no PlayStation 5, o novo videogame da Sony que deve ser lançado neste ano.

Segundo os desenvolvedores, as principais tecnologias integradas ao sistema são a de iluminação (Lumen) e a de geometria (Nanite). Com a Nanite, é possível criar diversos detalhes a partir da nanotecnologia para que os cenários sejam o mais próximos da realidade possível: em uma das cenas exibidas no vídeo, mais de 16 bilhões de polígonos foram utilizados para representar 5.000 estátuas — essa quantidade de polígonos é mais utilizada em filmes animados.

Já a tecnologia Lumen possibilita que a iluminação do jogo se adapte mais rapidamente conforme a cena, melhorando a adaptação da luz quando o personagem sair rapidamente de um local escuro para um iluminado, por exemplo. O sistema funciona até em cenários com detalhes milimétricos.

No vídeo, os desenvolvedores explicam que o novo sistema permite que modelos 3D sejam reutilizados sem que seja necessário criar tudo do zero novamente.

Outra ferramenta do novo sistema é que todos os elementos do jogo serão carregados na tela inicial, o que significa que travamentos devem ser mais raros. Os desenvolvedores ainda acrescentaram que a Unreal Engine 5 poderá ser útil para animadores que utilizam de elementos 3D em animações ou para engenheiros que desejam projetar carros ou desenhar plantas tridimensionais.

O Unreal Engine 5 será compatível com os principais videogames da próxima geração, como o PlayStation 5 e o Xbox Series X, e também com os dispositivos Android e iOS. Jogos de computador também poderão utilizar o novo motor gráfico, que terá uma exibição prévia no início do próximo ano.