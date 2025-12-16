Antes de valer trilhões, a Amazon quase afundou — e Jeff Bezos revelou o porquê

O valor de mercado da Amazon gira hoje em torno de US$ 2,38 trilhões. Seu fundador, Jeff Bezos, acumula uma fortuna de US$ 236,1 bilhões e figura entre os homens mais ricos do planeta.

No entanto, segundo ele, nada disso foi tão difícil quanto levantar o primeiro milhão de dólares que viabilizou a criação da companhia, em 1995.

Durante um evento em Nova York, Bezos relembrou esse momento crucial de sua trajetória. Foram necessárias 60 reuniões com investidores-anjo — e 40 recusas — para conseguir o aporte inicial. Cada negociação exigia múltiplas conversas e horas de dedicação. “Foi basicamente a coisa mais difícil que já fiz”, afirmou. As informações foram retiradas da Fortune.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME + Saint Paul, basta clicar aqui

A origem da Amazon e a busca por capital

Na época, a proposta era vender livros online em um momento em que a maioria das pessoas sequer compreendia o que era a internet. Bezos oferecia 20% da Amazon por uma avaliação de US$ 5 milhões. Ao final da maratona de reuniões, conseguiu reunir cerca de 20 investidores que aportaram, em média, US$ 50 mil cada.

Ainda assim, a taxa de conversão foi baixa. A cada três investidores procurados, dois disseram não. Para os que aceitavam ouvir sua proposta, Bezos fazia questão de ser transparente quanto aos riscos. “Eu sempre dizia às pessoas que achava que havia 70% de chance de elas perderem o investimento”, revelou.

Para Bezos, não havia outro caminho: “Se alguma coisa, acho que eu estava me dando probabilidades melhores do que as reais.”

Quando o ‘não’ custa caro — e ensina mais ainda

Na prática, a jornada de captação de Bezos oferece um retrato claro do papel estratégico das finanças corporativas no ciclo de vida de uma empresa. Sem esse capital inicial, a Amazon poderia nunca ter saído do papel. "Toda a empresa poderia ter ido por água abaixo naquela época", admitiu.

A dificuldade em garantir o aporte inicial reflete algo comum a empreendedores e executivos financeiros: a necessidade de vender não apenas um produto ou serviço, mas uma visão de longo prazo. Isso exige preparo técnico, domínio dos indicadores financeiros e — como mostrou o caso de Bezos — resistência emocional para lidar com rejeições sucessivas.

Transforme sua carreira: participe do pré-MBA em Finanças Corporativas e destaque-se no mercado com apenas R$ 37. Inscreva-se aqui.

Esse treinamento ensina como gerenciar o orçamento de empresas

Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Foi de olho nisso que EXAME e Saint Paul decidiram liberar (com exclusividade e por tempo limitado) mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.

Conteúdo relevante desenvolvido por especialistas da área;

Carga horária de três horas;

Programa atualizado e alinhado às demandas do mercado;

Certificado após a conclusão do treinamento;

Aulas virtuais, que incluem uma sessão de tira-dúvidas online;

Possibilidade de interação com outros profissionais da área;

Estudos de casos do mercado.

EU QUERO PARTICIPAR DE TREINAMENTO VIRTUAL COM CERTIFICADO SOBRE FINANÇAS.