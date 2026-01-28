Tecnologia

Oracle assume falha que 'quebrou' o TikTok nos EUA

Após pane em data center da Oracle, TikTok confirma nova estrutura nos EUA com foco em segurança e prevenção de falhas operacionais

TikTok: app foi vendido nos EUA (Future Publishing/Getty Images)

Tamires Vitorio
Repórter

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 05h21.

A Oracle admitiu ter sido a causa da interrupção que afetou o TikTok nos Estados Unidos no último fim de semana. Em nota oficial, a empresa revelou que um de seus data centers sofreu uma queda de energia relacionada ao clima, comprometendo o funcionamento da plataforma e impedindo o envio de vídeos.

A falha, até então atribuída a um “parceiro de data center não identificado”, envolveu a unidade responsável por hospedar o TikTok USDS — divisão americana da rede social criada para atender exigências regulatórias nos EUA.

Segundo Michael Egbert, porta-voz da Oracle, a interrupção foi temporária, mas provocou instabilidades que desorganizaram o sistema da plataforma. “Estamos trabalhando com o TikTok para resolver rapidamente os problemas técnicos decorrentes do incidente”, afirmou.

A empresa, no entanto, não atualizou seu painel de status para registrar o apagão, o que gerou críticas sobre a falta de transparência no episódio.

Usuários relataram instabilidade no algoritmo e dificuldade para publicar conteúdos ao longo de vários dias.

O novo TikTok

Há cinco dias, o TikTok anunciou a conclusão do acordo que oficializa a separação de suas operações nos Estados Unidos, encerrando uma disputa iniciada em 2020.

A medida garante a continuidade do serviço para cerca de 200 milhões de usuários no país e atende às exigências da legislação aprovada pelo Congresso em 2024, validada posteriormente pela Suprema Corte, que obrigava a desvinculação da controladora chinesa ByteDance sob risco de banimento.

O novo negócio prevê uma joint venture com participação da Oracle, do grupo MGX (dos Emirados Árabes Unidos) e da gestora Silver Lake, cada uma com 15% de fatia. A ByteDance permanecerá com 19,9%.

A nova entidade operará com salvaguardas de segurança nacional, incluindo barreiras técnicas para proteção de dados, segurança algorítmica, moderação de conteúdo e garantias de software para usuários americanos.

