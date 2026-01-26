Nos EUA o TikTok virou museu digital: só dá pra ver vídeos antigos

Já agradeceu por ser latino-americano hoje? Se você gosta do TikTok, há um bom motivo para não estar nos Estados Unidos neste fim de semana. Depois de uma transação que mudou o controle das operações da plataforma no país, o aplicativo passou a enfrentar uma série de falhas técnicas que vêm impedindo usuários do lado norte das Américas de publicar vídeos, acessar conteúdos recentes e até carregar comentários, enquanto contas fora dos EUA seguem funcionando normalmente.

Segundo dados do site Downdetector, os relatos de problemas dispararam na madrugada de domingo e, mais de um dia depois, nesta segunda-feira, 26, continuavam a se acumular. Até agora, o TikTok não confirmou oficialmente as falhas nem explicou sua extensão.

Na prática, milhares de usuários nos Estados Unidos dizem não conseguir subir novos vídeos, que ficam presos indefinidamente no status de “em análise”. Testes feitos por veículos como o The Verge mostram que conteúdos enviados a partir de contas americanas demoraram mais de 12 horas para aparecer, quando apareciam.

Entre os problemas mais relatados estão dificuldades para fazer login, falhas no carregamento de comentários, uma página “For You” sem personalização, mensagens de erro em diferentes recursos do aplicativo e instabilidade no editor de vídeos CapCut.

Diante do momento em que as falhas surgiram, parte dos usuários passou a especular sobre uma possível relação entre os problemas técnicos, a troca de controle da operação americana do TikTok, a postura política dos novos donos e os protestos contra a agência de imigração ICE ocorridos em Minneapolis no fim de semana, intensificados após a morte de um segundo morador local em uma operação federal.

Até o momento, porém, não há confirmação oficial de que esses fatores estejam conectados.