TikTok culpa frio dos EUA por instabilidade no aplicativo

Aplicativo ficou instável devido ao apagamento de um data center da Oracle

Maria Eduarda Cury
Colaboradora

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 11h01.

As baixas temperaturas dos Estados Unidos foram as responsáveis pela instabilidade no TikTok nos últimos dias, informou a empresa em comunicado que também alerta que as operações já estão funcionando normalmente. "A tempestade de inverno causou uma queda de energia que provocou problemas de rede", diz o texto oficial. "Isso afetou muitos dos principais recursos do TikTok — desde a publicação e descoberta de conteúdo até a exibição em tempo real de curtidas e contagem de visualizações de vídeo".

A concentração dos problemas estava em um centro de processamento de dados da Oracle destinado à manutenção primária das operações do aplicativo no país da América do Norte. As tempestades e nevascas por todo o território dos EUA tiveram início em 23 de janeiro deste ano e causaram mais de 146 mortes, com 23 apenas no Mississippi.

Falta de energia

Conforme o TikTok, as condições metereológicas ocasionaram em uma falta de energia no data center da Oracle que demorou a ser resolvida e impactou "dezenas de milhares de servidores" que permitem o funcionamento do app de vídeos curtos no país.

Ao todo, foram mais de 1 milhão de pessoas afetadas pela ausência de eletricidade em todos os estados e mais de 300 milhões receberam alertas para evitar locais públicos devido ao frio.

Desde o último domingo, 1, o aplicativo tem funcionado sem interrupções. A empresa pediu desculpas aos usuários afetados e garantiu que as operações foram completamente retomadas. O país, entretanto, ainda se recupera da quantidade de neve, tornados e tempestades que paralisaram desde serviços tecnológicos até voos.

