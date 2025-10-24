OpenAI compra empresa fundada por ex-Apple e mira integração do ChatGPT

A OpenAI anunciou a compra da Software Applications Inc., uma startup especializada em interfaces baseadas em inteligência artificial para sistemas macOS.

Fundada em 2023 por ex-funcionários da Apple, a empresa foi responsável pela criação do Sky, um assistente virtual que reconhece o conteúdo da tela e executa ações diretamente no ambiente do usuário.

A operação faz parte da estratégia da OpenAI de avançar na integração de suas ferramentas com plataformas locais, além de reforçar a capacidade do ChatGPT de atuar de forma mais dinâmica nos dispositivos dos usuários.

Os termos financeiros do acordo não foram revelados, mas a negociação inclui a incorporação dos 12 funcionários da Software Applications ao time da OpenAI, segundo informações da Bloomberg.

Assistente flutuante para macOS

Entre os fundadores da Software Applications estão profissionais que participaram do desenvolvimento do aplicativo Shortcuts, da Apple, para automação de tarefas em iPhones. O novo assistente, Sky, segue uma proposta semelhante, oferecendo uma interface flutuante sobre a área de trabalho do Mac com capacidade de entender e interagir com o que está em exibição na tela. O produto ainda não está disponível comercialmente.

Segundo a OpenAI, a tecnologia será integrada ao ChatGPT, ampliando o escopo de atuação do assistente para além de respostas textuais. A empresa pretende usar o Sky como base para permitir que o ChatGPT execute tarefas práticas dentro do sistema operacional como parte de uma abordagem mais ativa da IA no cotidiano digital.

OpenAI intensifica aquisições para acelerar inovação

Segundo a Bloomberg, a aquisição é parte de um movimento maior da OpenAI em direção a investimentos estratégicos. Apenas neste ano, a empresa concluiu a compra da Statsig, de análise de produtos, por US$ 1,1 bilhão, e adquiriu outra startup de hardware de IA, fundada pelo ex-designer da Apple Jony Ive, por aproximadamente US$ 6,5 bilhões — ambas realizadas via transações em ações.

A Software Applications já havia levantado US$ 6,5 milhões em rodadas anteriores com participação do CEO da OpenAI, Sam Altman, e do CEO da Figma, Dylan Field. De acordo com a empresa, a transação foi conduzida por outros executivos e aprovada pelos comitês independentes do conselho de administração.

Nick Turley, líder da equipe do ChatGPT na OpenAI, afirmou que o Sky representa uma evolução no conceito de assistentes virtuais. Para ele, a tecnologia apresentada pela startup “materializa” ideias que a OpenAI já vinha explorando, com foco em transformar o ChatGPT em um agente que executa ações no ambiente de trabalho do usuário.