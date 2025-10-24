Como a EssilorLuxottica vem se posicionando como uma medtech

Ao lado de uma butique da Bvlgari e bem pertinho do Arco do Triunfo, na Avenida Champs-Élysées, em Paris, fica a flagship da GrandOptical, uma ótica de 600 metros quadrados distribuídos em três andares, com mais de 3.000 armações de óculos nas prateleiras. No andar térreo ficam as marcas de linha e algumas licenciadas, como Prada e Giorgio Armani. No primeiro piso estão as coleções infantis e um lounge VIP. No segundo andar ficam as linhas mais exclusivas, como modelos em edição limitada da Dolce & Gabbana e peças da Cartier com hastes de ouro que passam dos 30.000 euros.

Mais do que uma loja, a GrandOptical é um símbolo de todo o universo da EssilorLuxottica. A maior empresa do mundo no segmento tem uma organização verticalizada, que vai de pesquisa e desenvolvimento de materiais, fabricação dos equipamentos, armações e lentes, até a distribuição e venda final de produtos. A companhia possui 18.000 pontos de venda espalhados pelo mundo, entre multimarcas globais como a própria GrandOptical, além de lojas de marcas próprias como Ray-Ban e Oakley. Somente no Brasil operam por volta de 1.600 pontos de venda do grupo, com destaque para a Óticas Carol, com 1.400 estabelecimentos.

Apresentação de produtos em loja: a companhia licencia armações de 29 grifes e produz lentes das marcas Varilux, Stellest e Xperio, entre outras (lentzwill/Divulgação)

O endereço da GrandOptical da Champs-Élysées foi pensado para oferecer uma experiência de compra inspirada no art de -vivre parisiense — mas combinando luxo com muita tecnologia. Na loja, o cliente pode fazer um teste de visão em equipamentos que usam um modelo preditivo com inteligência artificial, com uma precisão maior no diagnóstico. Bem perto da entrada principal, vendedores fazem demonstração do Ray-Ban Meta, os óculos inteligentes com uma série de recursos audiovisuais, em que o usuário pode filmar o ambiente e ouvir um podcast, entre outras funções, com comando de voz. Recentemente, a Oakley e a Meta anunciaram também óculos inteligentes com funções semelhantes, mais voltados para performance.

INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS

No início de outubro, a EXAME esteve na sede da empresa, em Paris, visitando centros de desenvolvimento de produtos e conversando com executivos. Mais do que apenas oferecer lentes e armações de marcas icônicas, a EssilorLuxottica se posiciona cada vez mais como uma medtech global. Além de investir na diversificação de produtos, a companhia vem integrando dispositivos ópticos, diagnósticos clínicos e inteligência artificial em um mesmo ecossistema. Uma nova divisão, chamada Helix, foi criada recentemente para unificar essas frentes.

⟶ 14 bilhões de euros em faturamento no primeiro semestre de 2025 | ⟶ 7,3% de crescimento em faturamento em relação ao mesmo período do ano anterior | ⟶ 150 marcas próprias, entre lentes, armações e redes de varejo| ⟶ 27 marcas de moda licenciadas para armações | ⟶ 200.000 colaboradores em 150 países | ⟶18.000 lojas | ⟶ 560 milhões de lentes e 116 milhões de armações produzidas por ano | ⟶ 650 instalações operacionais, sendo mais de 50 centros de pesquisa e desenvolvimento de lentes | ⟶ 1 bilhão de pessoas beneficiadas pela OneSight EssilorLuxottica Foundation, o braço filantrópico da empresa | ⟶ 90 milhões de pessoas receberam óculos através de empresas parceiras do programa | ⟶ 36.000 pontos de acesso criados pelo programa para atendimento em comunidades em todo o mundo

A EssilorLuxottica possui mais de 50 instalações de pesquisa e desenvolvimento ao redor do mundo. A empresa estabeleceu quatro pilares de inovação: expandir o cuidado com a visão para o medtech, impulsionar o estilo, transformar os óculos em uma porta de entrada para novos mundos e digitalizar a indústria desde a base. “Nossa missão é explorar a relação entre as últimas inovações tecnológicas e as pessoas que vão usá-las, transformar componente técnicos em produtos úteis e desejáveis”, diz Alexandre Gourrard, gerente de inovação em pesquisa e desenvolvimento. O trabalho de sua equipe é conduzir estudos multidisciplinares em larga escala, de estudos clínicos a testes no dia a dia com protótipos de óculos.

Atualmente, o portfólio do grupo inclui as marcas de lentes Essilor, Varilux, Crizal, -Eyezen, Stellest e Xperio, além da Transitions, que escurecem em resposta à exposição a raios de sol. A empresa mantém parcerias com empresas como Eastman Kodak e Nikon para o desenvolvimento de novos produtos. Outra área de atuação é a de lentes para equipamentos médicos e oftalmológicos, com marcas próprias como Essilor Instruments, Heidelberg Engineering, -Espancione Group, Satisloh e Humanware.

Depois das parcerias de Ray-Ban e Oakley com a Meta, a EssilorLuxottica está colocando agora no mercado outro produto que promete mudar comportamentos. À primeira vista, o Nuance Audio parece um par de óculos de acetato como outro qualquer. Mas dentro das hastes um pouco mais encorpadas fica um dispositivo auditivo que permite aumentar o volume de voz das pessoas em volta. É possível, até mesmo, escolher entre subir o tom do interlocutor para quem o usuário estiver olhando e de todo o ambiente, por meio de um aplicativo ou um controle remoto. “O Nuance foi feito para perdas auditivas leves a moderadas”, afirma Giulia Stocco, gerente de projetos de marca da EssilorLuxottica. “Sabemos que existe uma resistência grande de pessoas que precisam usar aparelho auditivo. Os óculos evitam esse sentimento de vergonha.”

Teste de visão: equipamentos fabricados pela própria companhia levam em conta modelo preditivo de IA e banco de dados de clientes (lentzwill/Divulgação)

O DESAFIO DA VISTA CANSADA

O grupo foi formado em 2018 pela fusão de dois gigantes do setor. A francesa Essilor, especializada em lentes, veio também de uma união de forças entre as empresas Essel e Silor, em 1972. A italiana Luxottica foi fundada em 1961 e se tornou líder na produção de armações de óculos, com marcas próprias como Ray-Ban e Oakley e licenciamentos para marcas de luxo como Burberry e -Tiffany. A empresa faturou 14 bilhões de euros no primeiro semestre de 2025, com 7,3% de crescimento em faturamento em relação ao mesmo período do ano anterior.

O resultado se deve principalmente ao bom desempenho de regiões Emea (Europa, Oriente Médio e África) e Ásia-Pacífico. Como tantas empresas de segmentos variados, a EssilorLuxottica enfrenta as incertezas das tarifas de importação decretadas por Donald Trump. O grupo possui hoje fábricas e laboratórios em 20 países. No Brasil, são duas linhas de produção. Cerca de 43% da receita vem do mercado americano, disse o CEO global Francesco Milleri, em abril deste ano. Na ocasião, o executivo não descartava mudar uma parte maior da produção para os Estados Unidos.

A EssilorLuxottica opera 150 marcas próprias, entre lentes, armações e redes de varejo. Conta com 200.000 colaboradores em 150 países e 650 instalações operacionais. A cada ano, produz 560 milhões de lentes e 116 milhões de armações. Uma de suas marcas de lentes mais conhecidas é a multifocal Varilux. Lançada em 1959, é indicada para a -correção de presbiopia. O nome rebuscado tem um sinônimo fácil de entender para quem já passou da meia-idade: vista cansada, a dificuldade de fazer foco em distâncias curtas. Esse é um mercado endereçável enorme. Todo mundo, depois dos 45 anos, vai apresentar algum grau de presbiopia. Hoje, estima-se que 1,9 bilhão de pessoas sofra de vista cansada. “Com o envelhecimento da população, a tendência é que cada vez mais pessoas venham a ter problemas de visão”, afirma Valérie Parmentier, gerente da equipe de pesquisa em presbiopia e envelhecimento. O departamento sob seu comando conta com parceiros globais como o World Council of Optometry. “Estamos sempre tentando entender modelos de comportamento, como atualmente o uso excessivo de telas, para estabelecer novos padrões de tratamento.”

Um desafio para a empresa hoje é convencer o consumidor da importância de uma lente adequada. Na hora de fazer novos óculos, muitas vezes a tendência é dar prioridade a uma armação bonita de grife. A Varilux XR Series, lançada em 2023, foi a primeira do mundo desenvolvida com inteligência artificial. Neste mês a empresa está apresentando a Varilux Physio Extensee, com as primeiras lentes da linha digital da marca que também serão personalizadas.

É um produto caro, com preço de entrada hoje no Brasil de 2.600 reais, em média. Um dos braços hoje da EssilorLuxottica é a Fundação OneSight, que tem como objetivo “ajudar a eliminar a visão ruim não corrigida até 2050”. A organização filantrópica já atendeu mais de 1 bilhão de pessoas em comunidades carentes pelo mundo, prestando algum tipo de cuidado. Com empresas parceiras, já distribuiu 90 milhões de pares de óculos. O acesso às pessoas em situação de vulnerabilidade hoje se dá por meio de 36.000 pontos de acesso.

Atendimento da OneSight EssilorLuxottica Foundation no Brasil: braço filantrópico da empresa já atendeu 1 bilhão de pessoas em comunidades carentes ao redor do mundo e, com empresas parceiras, distribuiu 90 milhões de pares de óculos (OneSight EssilorLuxottica /Divulgação)

No Brasil, em recente celebração ao Dia Mundial da Visão, 9 de outubro, a fundação realizou 4.500 atendimentos em 12 estados, com foco em crianças, jovens, atletas e pessoas em situação de vulnerabilidade. Foram doados na ocasião 1.500 óculos de grau. “Já aconteceu até de uma pessoa atendida pelo programa abrir sua própria óptica”, conta Frédéric Corbasson, diretor-executivo da OneSight EssilorLuxottica Foundation para Europa e Oriente Médio. “No geral, atendemos pessoas para quem o custo de um simples par de óculos é inviável. Ter de volta a visão pode mudar uma vida.”

Giorgio Pradi, presidente da EssilorLuxottica no Brasil, destaca o pioneirismo como um dos principais valores do grupo. “Estamos nos transformando à medida que a sociedade se reinventa”, disse. “A inovação permeia desde os equipamentos médicos até a experiência do consumidor final, que usa os nossos óculos e enxerga melhor com a ajuda das nossas lentes. Nós nos consolidamos como uma companhia medtech, na qual ciência, tecnologia e design se unem em prol da saúde e do bem-estar das pessoas. Mais do que ver, os olhos são hoje uma janela para conexão, criatividade, expressão e autonomia.”

* O jornalista viajou a convite da EssilorLuxottica