OpenAI lança navegador com IA e faz ações da Alphabet caírem 3%

Na terça-feira, 21, as ações da Alphabet caíram 3% após a OpenAI divulgar seu primeiro navegador completo com inteligência artificial, o ChatGPT Atlas. O anúncio foi feito por meio de um teaser de cinco segundos publicado no X (antigo Twitter), mostrando apenas três abas: "Transmissão ao vivo", "Hoje" e "10h (horário do Pacífico)".

Horas antes da transmissão no YouTube, o CEO da OpenAI, Sam Altman, publicou que a empresa estava lançando um produto com o qual estava "muito animado!". A live foi intitulada “Apresentando o ChatGPT Atlas”, e confirmou o lançamento do navegador. Segundo a empresa, o software já está disponível para usuários do sistema macOS, com versões para Windows, iOS e Android previstas “em breve”.

A novidade amplia o foco da OpenAI para além de chatbots, e posiciona a companhia diretamente na disputa por usuários de navegadores baseados em IA. O Atlas entra no mercado como concorrente direto do Chrome, do Google, e do Comet, lançado pela Perplexity no início de outubro.

A OpenAI já havia experimentado recursos similares com o Operator, um agente de tarefas que utilizava um navegador embutido. Mas o Atlas, agora, é um navegador completo. A movimentação amplia o escopo da empresa, que desde 2022 vem acelerando lançamentos após o sucesso inicial do ChatGPT.

Google e Perplexity reagem à nova fase da OpenAI

Em setembro, o Google integrou sua IA generativa Gemini ao navegador Chrome. A ferramenta permite realizar buscas, gerenciar abas e interagir com conteúdos em uma única interface. A integração é uma resposta à crescente pressão por inovação em IA — pressão que aumentou desde que a OpenAI revelou seus primeiros avanços.

Concorrente menos tradicional, a Perplexity lançou o Comet, um navegador com IA que unifica diversas tarefas digitais, como compras, organização de abas, respostas por e-mail e pesquisas. A proposta é fazer frente à fragmentação dos apps no cotidiano digital, algo que o Atlas também parece querer resolver.

O lançamento, no entanto, tem gerado repercussões mais fortes em cima do Google. Durante um evento da Salesforce na semana passada, Sundar Pichai, CEO da Alphabet, admitiu que a OpenAI ganhou o timing do setor. “Mas você está certo, crédito à OpenAI, eles lançaram primeiro”, disse o executivo, em conversa com o CEO da Salesforce, Marc Benioff.

Pichai afirmou que o Google já trabalhava em um chatbot próprio, mas não o lançou antes por temer danos à reputação. Segundo ele, o produto ainda não estava pronto para o público geral. Após o lançamento do ChatGPT, o Google declarou “código vermelho” e redirecionou times inteiros para trabalhar em soluções com IA.

Em março de 2023, a empresa lançou o Bard — posteriormente renomeado para Gemini — e tenta desde então recuperar o espaço perdido na percepção pública. “Sabíamos que a janela havia se aberto”, disse Pichai sobre o lançamento do ChatGPT. O atraso, segundo ele, não foi por falta de preparo técnico, mas sim por cautela.