A IA mata os cargos tradicionais? A tese do CEO do Figma

A inteligência artificial (IA) provoca uma "mudança e fusão de funções" no ambiente de trabalho, segundo Dylan Field, cofundador e CEO da Figma. O executivo, que escalou a empresa para mais de 1.600 funcionários, afirma que cargos distintos se tornam cada vez menos relevantes.

Em participação no Lenny's Podcast, Field disse que vê engenheiros, designers, gerentes de produto e pesquisadores "mergulhando nas outras funções". Ele observou essa tendência nos últimos cinco anos e espera uma aceleração nos próximos.

"A IA faz com que todos sintam a necessidade de ser mais generalistas," afirmou Field.

A própria Figma conduziu uma pesquisa que reforça esta visão. 72% dos entrevistados citaram as ferramentas de IA como o principal motivo para a expansão de seus papéis.

O que antes exigia conhecimento complexo de codificação, por exemplo, hoje pode ser resolvido com uma ferramenta simples, incentivando profissionais não-engenheiros a assumir tarefas mais técnicas.

O estudo da Figma demonstrou a dissolução das fronteiras profissionais:

56% dos profissionais que não são designers disseram realizar tarefas de design com frequência. Um ano antes, o número era de 44%;

disseram realizar tarefas de com frequência. Um ano antes, o número era de 44%; Apesar da IA, 53% dos entrevistados afirmam que o conhecimento aprofundado continua sendo necessário para a excelência em uma tarefa. Field considera este dado interessante, pois ele demonstra um "impulso em direção a habilidades mais generalistas".

Questionado sobre a principal conclusão, Field resumiu a nova realidade do trabalho: "Todos nós somos construtores de produtos, e alguns de nós somos especializados em nossa área particular."

