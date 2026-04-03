O que os Beatles, Steve Jobs e a Apple têm em comum?

"Meu modelo de negócios são os Beatles". A frase, dita por Steve Jobs em uma entrevista ao programa 60 Minutes em 2003, pode parecer inusitada, mas resume a filosofia que moldou duas das empresas mais inovadoras do mundo: a Apple e a Pixar. Para o gênio da tecnologia, o segredo do sucesso não estava no brilho individual, mas na sinergia de uma equipe coesa, onde os talentos se complementam e as fraquezas são controladas.

Jobs via no quarteto de Liverpool o exemplo máximo de colaboração. “Eles eram quatro caras muito talentosos que mantinham as tendências negativas uns dos outros sob controle. Eles se equilibravam, e o total era maior que a soma das partes”, disse ele, 23 anos atrás. Essa visão se tornou a pedra fundamental de sua gestão.

"É assim que eu vejo os negócios: grandes conquistas nos negócios nunca são feitas por uma só pessoa, mas sim por uma equipe", afirmou Jobs.

O todo é maior que a soma das partes

A admiração de Jobs pela dinâmica da banda era profunda. Para ele, juntos, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr produziram um trabalho "brilhante e inovador". Após a separação, continuaram a criar obras de qualidade, mas, segundo Jobs, "nunca foi a mesma coisa".

Essa percepção foi diretamente aplicada na cultura da Apple.

A inovação disruptiva de produtos como o Macintosh, o iPod e o iPhone não nasceu da mente isolada de Jobs, mas da colaboração intensa entre equipes de engenheiros, designers e profissionais de marketing. Ele acreditava que, assim como os Beatles, um grupo de pessoas excepcionais, trabalhando em harmonia, poderia alcançar resultados extraordinários que seriam impossíveis individualmente.

Apenas "jogadores nota A" na equipe

A filosofia de Jobs não era apenas sobre trabalho em equipe, mas sobre montar a equipe certa.

Ele era obcecado por contratar apenas os melhores, os chamados "A-players". O motivo, para ele, era que pessoas talentosas se auto gerenciam e elevam o padrão de exigência do grupo.

A história dos próprios Beatles servia de exemplo. Antes de Ringo Starr, a banda tinha outro baterista, Pete Best. Na visão de muitos, Best era bom, mas Ringo era um "A-player". A troca foi decisiva para a química e o sucesso do grupo.

Essa mentalidade se traduzia em uma cultura de contribuição obrigatória. Jobs não contratava pessoas inteligentes para dizer a elas o que fazer, mas para que elas dissessem a ele o que fazer. Ele acreditava em um diálogo criativo, onde cada membro da equipe não apenas executa tarefas, mas molda ativamente a direção dos projetos.

O poder do consenso e da rivalidade

Um dos paralelos mais diretos entre a gestão de Jobs e a dinâmica dos Beatles era a regra do consenso. Na Apple, decisões estratégicas importantes exigiam acordo unânime da equipe executiva. Se as pessoas mais inteligentes na sala não estivessem alinhadas, argumentava Jobs, a ideia não estava madura o suficiente.

Essa era exatamente como os Beatles operavam. Nenhuma decisão importante sobre turnês ou gravações era tomada a menos que os quatro membros concordassem. "Éramos quatro partes iguais. Se alguém não quisesse fazer algo, nós não fazíamos", disse Paul McCartney certa vez. Em ambos os casos, o consenso forçava um debate mais profundo e garantia o comprometimento de todos com o resultado final.

Além disso, tanto a Apple quanto os Beatles foram movidos por uma competição saudável. A rivalidade criativa entre Lennon e McCartney empurrou a banda a novos patamares, assim como a competição pública entre Steve Jobs e Bill Gates, da Microsoft, serviu de combustível para a Apple inovar e se diferenciar.

Admiração, conflito e um sonho realizado

A relação entre as duas "Apples" — a de Jobs e a dos Beatles (Apple Corps) — foi, ironicamente, marcada por décadas de batalhas judiciais pelo uso do nome. As disputas, que começaram em 1978, só terminaram em 2007 com um acordo estimado em US$ 500 milhões, no qual a Apple Inc. adquiriu os direitos da marca.

Apesar dos conflitos, a admiração de Jobs nunca diminuiu. Em 16 de novembro de 2010, ele realizou um sonho pessoal ao finalmente disponibilizar o catálogo completo dos Beatles na iTunes Store. "Tem sido um caminho longo e tortuoso para chegar até aqui", declarou na época.

A lição deixada por Jobs, inspirada na maior banda de rock da história, permanece atual. O sucesso duradouro não é fruto de um gênio solitário, mas da capacidade de reunir talentos diversos e fazê-los tocar em perfeita harmonia.

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