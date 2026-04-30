Google admite falta de capacidade e diz que poderia faturar mais com nuvem

A Google reconheceu que limitações de capacidade computacional estão impedindo um crescimento ainda maior de sua divisão de nuvem. Segundo o CEO Sundar Pichai, a empresa enfrenta restrições para atender à demanda crescente por inteligência artificial.

"Nossa receita de nuvem teria sido maior se conseguíssemos atender toda a demanda", afirmou o executivo, durante a apresentação de resultados do primeiro trimestre de 2026.

O principal indicador dessa pressão é o backlog, que representa contratos e demanda ainda não atendida. O volume dobrou no trimestre e chegou a US$ 462 bilhões.

A empresa espera conseguir processar cerca de 50% desse volume ao longo dos próximos 24 meses, à medida que expande sua infraestrutura.

Pichai destacou que o gargalo está principalmente na capacidade de computação, incluindo chips próprios TPU, unidades de processamento tensorial, e expansão de data centers, centros de dados.

A companhia afirmou que está aumentando investimentos, mas segue uma estratégia baseada em retorno sobre capital, o que limita a expansão acelerada no curto prazo.

Esse cenário mostra que, mesmo com forte demanda por IA, o crescimento das grandes plataformas ainda depende da capacidade física de processamento e infraestrutura.

Corrida por infraestrutura define ritmo da IA

A limitação de capacidade não é exclusiva do Google e tem afetado todo o setor de inteligência artificial, incluindo empresas como Microsoft, OpenAI e Anthropic.

O desafio central passou a ser não apenas desenvolver modelos mais avançados, mas garantir infraestrutura suficiente para operá-los em escala.

Nesse contexto, chips, energia e data centers se tornaram ativos estratégicos, determinando quem consegue crescer mais rápido no mercado de IA corporativa.