O efeito Buffett na Apple: como o Oráculo de Omaha mexeu com a empresa

Nos mercados financeiros, existem balanços, ações e indicadores econômicos. E, além disso, existe Warren Buffett.

Em 2016, quando a Berkshire Hathaway revelou uma posição de cerca de US$ 1 bilhão na Apple, as ações da fabricante do iPhone subiram mais de 3,7% em um único dia. O movimento consolidou o chamado “efeito Buffett”, em que a entrada do investidor altera a percepção de valor e direciona fluxos de capital.

Ao longo dos anos, a participação cresceu até ultrapassar 5% da companhia. Em 2024, o investimento chegou a valer até US$ 169 bilhões, impulsionado por ciclos de valorização, incluindo altas associadas a anúncios de inteligência artificial (IA) que não se concretizaram.

A Apple passou a ocupar posição central no portfólio da Berkshire. Buffett classificou a empresa como a melhor do grupo, destacando o poder de precificação e a fidelidade dos consumidores, especialmente no ecossistema do iPhone. Desde a entrada inicial, o retorno acumulado se aproximou de 800%.

Mudança tectônica

A partir de 2024, a Berkshire Hathaway iniciou um movimento consistente de redução de sua participação na Apple, marcando uma inflexão relevante após anos de acúmulo. Ao longo do ano, foram vendidas cerca de 650 milhões de ações, o equivalente a mais de 50% da posição, em uma das maiores realocações já feitas pelo conglomerado em um único ativo.

O contexto dessa decisão combina fatores de mercado e estratégia. No segundo trimestre de 2024, as ações da Apple registraram valorização de aproximadamente 23%, impulsionadas, entre outros elementos, por avanços e expectativas em inteligência artificial. Esse movimento elevou ainda mais o peso da empresa dentro do portfólio da Berkshire, ampliando o risco de concentração.

A venda parcial permitiu a realização de um volume significativo de lucros acumulados desde 2016, quando a posição começou a ser construída. Ao mesmo tempo, reduziu a exposição a oscilações futuras em um único ativo, preservando ganhos já consolidados.

Outro componente central foi o fator tributário. O próprio Warren Buffett indicou preferência por antecipar o pagamento de imposto sobre ganho de capital em torno de 21%, avaliando o cenário fiscal dos Estados Unidos. A decisão considera o risco de elevação de alíquotas no futuro, o que poderia reduzir o retorno líquido para os acionistas da Berkshire caso a realização fosse postergada.

As vendas também tiveram impacto direto na estrutura de capital da companhia.

O caixa da Berkshire atingiu cerca de US$ 277 bilhões, um nível historicamente elevado. O volume amplia a flexibilidade para alocação futura, incluindo aquisições de grande porte, recompras oportunísticas de ativos e cobertura de passivos — especialmente relevantes no segmento de seguros, que exige liquidez em cenários adversos.

Apesar da magnitude da redução, a Apple manteve posição central na carteira. Ao longo de 2024 e até o fim de 2025, a empresa continuou como a maior holding individual da Berkshire, com valor próximo de US$ 62 bilhões.

O volume caiu de cerca de 906 milhões de ações no início de 2024 para aproximadamente 228 milhões no fim de 2025. Mesmo com a redução de cerca de 70% a 75% em relação ao pico, o investimento permaneceu relevante dentro da estratégia de longo prazo.

A manutenção da posição indica que a decisão não representa uma saída da tese, mas um redimensionamento. A Apple segue vista como um ativo com vantagens competitivas estruturais, enquanto a Berkshire equilibra três vetores: realização de ganhos, gestão de risco e preservação de liquidez. Agora, sem Buffet.