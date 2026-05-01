Endrick desabafa sobre pressão e expõe lado 'duro' do futebol

O atacante Endrick afirmou que vive um dos momentos mais desafiadores da carreira ao lidar com pressão, críticas e incertezas sobre o futuro. Em entrevista ao jornal The Guardian, o jogador detalhou a trajetória recente e a busca por uma vaga na seleção brasileira para a Copa do Mundo.

No relato, o jovem de 19 anos resumiu o cenário que enfrentou nos últimos meses. “O futebol não é um lugar agradável. É um ambiente muito difícil”, comentando o período de instabilidade após a falta de espaço no Real Madrid e que resultou no empréstimo para o Lyon.

Recuperação após fase difícil

Durante a passagem pela França, Endrick disputou 18 partidas, com sete gols e sete assistências. O desempenho recolocou o atacante no radar da seleção comandada por Carlo Ancelotti.

Antes de uma partida decisiva contra a Croácia, no entanto, ele revelou ter enfrentado uma noite de dúvidas e pressão. Segundo o jogador, aquele momento marcou uma virada emocional, ajudando a recuperar a confiança e aliviar o peso das expectativas.

Críticas e redes sociais

Endrick também destacou a mudança de postura em relação às redes sociais. No início da carreira, ele acompanhava de perto os comentários após os jogos, mas decidiu se afastar desse ambiente.

De acordo com o atacante, ignorar o que acontece fora de campo teve impacto direto no desempenho dentro das quatro linhas.

Apoio no Real Madrid

Durante o período na Espanha, o brasileiro contou com o apoio de companheiros de equipe, como Jude Bellingham e Luka Modric. Bellingham teve papel importante na adaptação ao clube, enquanto Modric se destacou como referência dentro e fora de campo.

O atacante também enfrentou uma lesão na coxa que o afastou dos gramados por meses. Ele relatou medo e incerteza durante a recuperação, mas considera o período essencial para o amadurecimento.

Foco na Copa do Mundo

Com a convocação se aproximando, a lista de Ancelloti sai em 18 de maio, Endrick mantém o foco em garantir vaga na seleção brasileira. A estreia do Brasil está prevista para 13 de junho,“Meu sonho é jogar a Copa do Mundo e ajudar o Brasil”, afirmou.