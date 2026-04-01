Como a Apple saiu de uma garagem e virou império global em 50 anos

Em 1º de abril de 1976, dois jovens vendiam placas de circuito por US$ 666 numa garagem em Los Altos, Califórnia. Cinquenta anos depois, a Apple (AAPL) vale US$ 3,66 trilhões e fatura US$ 394 bilhões por ano — uma trajetória que parece linear só nos livros de história.

A gigante que reinventou computadores, música e smartphones chega ao marco com um teste inédito: a inteligência artificial (IA).

O iPhone explodiu receitas nos anos 2000. Será que o salto em inteligência artificial repete o feito?

As ações estão em US$ 248,80. O consenso vê US$ 284-288 em 12 meses, alta de até 16%. A Wedbush é mais ousada: US$ 350, ganho de 41%, apostando num "ano de inflexão na IA".

Mas há fissuras. A criadora da interface intuitiva patina na Siri, enquanto Google e Microsoft aceleram. A dúvida que incomoda Wall Street permanece. A Apple ainda dita ciclos tecnológicos — ou só reage a eles?

Eras da Apple: da garagem ao império

1976-1985: fundação, alta e racha interno

A Apple surgiu com o Apple I, um kit rudimentar vendido a US$ 666,66, montado manualmente e voltado a entusiastas. O produto era limitado, mas estabeleceu as bases de um novo mercado.

Um ano depois, o Apple II (1977) ampliou esse alcance. Com gráficos coloridos e arquitetura expansível, o modelo transformou o computador pessoal em um produto comercial viável.

O crescimento foi rápido. Em 1980, a empresa abriu capital e criou cerca de 300 milionários da noite para o dia. A Apple deixou de ser uma operação de garagem e passou a figurar entre as companhias mais relevantes do nascente setor de tecnologia.

Em 1984, o lançamento do Macintosh marcou um salto conceitual.

O computador introduziu a interface gráfica (GUI) e o uso do mouse para o grande público, simplificando a interação com máquinas até então complexas. O comercial “1984”, exibido no Super Bowl, posicionou a Apple como símbolo de ruptura contra o status quo da indústria.

Mas a mesma ambição que impulsionou a inovação gerou instabilidade interna. Conflitos entre Jobs e a liderança executiva escalaram rapidamente. Em 1985, Jobs deixou a empresa que fundou.

Sem sua principal força criativa, a Apple entrou em um período de incerteza.

A companhia, mesmo sem Jobs, mantém a relevância, mas perdeu direção estratégica — e cedeu espaço para concorrentes em um mercado que se profissionalizava e se expandia..

1985-2007: crise, retorno e pivô

Sem Jobs, a Apple entrou em um período de perda de relevância.

A empresa, no período, acumulou erros estratégicos e viu o avanço do padrão IBM PC, que se consolidou como dominante no mercado corporativo. A fragmentação da linha de produtos e a falta de direção clara enfraqueceram a marca ao longo dos anos 1990.

Mas o ponto de virada aconteceu em 1997. A Apple, então, adquiriu a NeXT e trouxe Jobs de volta ao comando. A mudança foi quase imediata. Ao lado de Tim Cook, Jobs simplificou o portfólio, eliminou projetos pouco rentáveis e redefiniu prioridades.

Em paralelo, firmou uma aliança inesperada com a Microsoft, o que garantiu investimento e suporte de software em um momento crítico.

Em 1998, o lançamento do iMac simbolizou essa reconstrução. Com design translúcido e colorido — o chamado estilo candy — o produto reposicionou a Apple como marca inovadora e acessível.

Mais do que um computador, o iMac tornou-se um objeto de desejo e marcou o retorno da empresa ao centro da cultura tecnológica.

<span class="m-0 p-0 xl:text-pretty body-extra-large overflow-hidden py-3 text-colors-text dark:text-colors-background lg:py-4 [&_a]:text-colors-exame90 [&_a]:underline">﻿</span>

A reinvenção acelerou no início dos anos 2000. Em 2001, o iPod redefiniu o consumo de música portátil. Dois anos depois, o iTunes estruturou a distribuição digital, oferecendo um modelo simples para compra e organização de faixas.

A combinação hardware + software alterou a lógica da indústria e esvaziou o espaço de dispositivos tradicionais, como o Walkman.

Naquele momento, a Apple deixou de ser apenas uma fabricante de computadores e passou a operar como uma plataforma integrada, conectando dispositivos, conteúdo e serviços em um ecossistema próprio.

2007-hoje: iPhone e escala global

O lançamento do iPhone, em 2007, redefiniu para sempre a trajetória da Apple e da indústria. O dispositivo, que combinava telefone, navegador e iPod em uma única interface sensível ao toque, teve impacto imediato no presente e no futuro da companhia.

A receita saltou de US$ 24 bilhões para US$ 156 bilhões em 2012, com o smartphone assumindo papel central no modelo de negócios.

A expansão do ecossistema começou logo em seguida. A App Store, lançada em 2008, criou uma nova camada de distribuição digital e transformou o iPhone em plataforma para desenvolvedores.

Em 2010, o iPad ampliou o portfólio e explorou uma nova categoria entre smartphones e computadores. Em 2015, o Apple Watch levou a empresa ao segmento de dispositivos vestíveis.

A estrutura se consolidou como um sistema integrado. Hardware, software e serviços passaram a operar de forma coordenada, com alto grau de retenção de usuários.

Em 2011, a morte de Jobs marcou o fim de uma era. Cook assumiu a liderança e priorizou execução, eficiência operacional e expansão global. Sob sua gestão, a Apple escalou o negócio e atingiu novos patamares financeiros.

A partir de 2020, a empresa aprofundou a integração vertical com o Apple Silicon, substituindo chips de terceiros por processadores próprios. O movimento ampliou controle sobre desempenho e custos.

Em 2024, o Vision Pro inaugurou a aposta em computação espacial, ainda em estágio inicial de adoção.

A Apple registrou US$ 394 bilhões em receita no ano fiscal de 2025.

O foco estratégico se deslocou novamente. A companhia, agora, direciona investimentos para Apple Intelligence, sua abordagem para integrar inteligência artificial ao ecossistema existente.

O padrão se repete: novos ciclos começam discretos. O impacto, se vier, aparece depois.

O iPhone que mudou o jogo

Antes de 2007, a Apple orbitava um mercado específico. Era relevante, mas periférica. Em 2006, registrava US$ 19,3 bilhões em receita anual — uma fração do que viria a seguir.

O portfólio girava em torno de computadores e alguns dispositivos adjacentes. A base de usuários crescia, mas sem escala global dominante.

O lançamento do iPhone altera essa equação. Em cinco anos, a receita salta de US$ 24 bilhões para US$ 156 bilhões, em 2012. Mas o crescimento não foi apenas quantitativo.

O smartphone reorganiza a estrutura do negócio e passa a concentrar cerca de 50% das vendas totais já nesse período.

A partir daí, o iPhone deixa de ser produto e assume função de eixo. Cada unidade vendida expande uma base instalada que se conecta a serviços, aplicativos e novos dispositivos.

Ao longo dos anos seguintes, os serviços passam a representar cerca de 22% do faturamento. A composição muda, mas o centro permanece. O iPhone continua sendo a principal porta de entrada para o ecossistema.

Os números evidenciam essa concentração e, mesmo com diversificação, aproximadamente dois terços do lucro da Apple ainda estão ligados ao smartphone. O desempenho financeiro segue sensível ao ritmo de vendas do dispositivo.

Os ciclos de upgrade tornam-se variáveis centrais. Em momentos de renovação acelerada, a receita acompanha. Em períodos mais longos entre trocas, o crescimento desacelera.

A cadência do negócio passa a refletir o comportamento de consumo de centenas de milhões de usuários ao redor do mundo.

Quase duas décadas após 2007, o iPhone segue no centro da equação financeira da empresa.

Valuation em xeque: bulls x bears na IA

Com um market cap de US$ 3,66 trilhões e negociada a um múltiplo de aproximadamente 31 vezes lucro (P/E 31x), a Apple começou 2026 sustentada por escala — e pressionada por expectativa.

As projeções indicam continuidade de crescimento.

Para o ano fiscal de 2026, analistas estimam receita de US$ 461 bilhões, alta de 11%, e lucro por ação (EPS) de US$ 8,50. Os números sugerem expansão, mas em ritmo mais moderado do que ciclos anteriores.

O debate se organiza em dois polos.

No campo bullish, a tese central combina escala instalada e inteligência artificial. A Apple possui cerca de 2,4 bilhões de dispositivos ativos, já distribuídos globalmente.

A integração entre Apple Intelligence e modelos externos, como o Google Gemini, é vista como catalisador de um novo ciclo de atualização.

A leitura dos analistas é quantitativa. Uma base dessa magnitude, ao ser reativada por funcionalidades de IA, pode gerar uma onda de upgrades semelhante à observada em transições anteriores.

A Wedbush projeta impacto direto no valuation, estimando até US$ 100 adicionais por ação associados a esse movimento.

No campo bearish, a análise parte da execução. A evolução da Siri é apontada como defasada frente a soluções como ChatGPT e Gemini. A disputa por liderança em IA já avançou, e a Apple entra em uma fase onde não dita o ritmo inicial.

Há também a questão estrutural. O mercado de smartphones mostra sinais de maturidade. Ciclos de upgrade mais longos reduzem a previsibilidade de receita, especialmente para um modelo ainda dependente do iPhone.

Por isso o Goldman Sachs adotou uma postura mais conservadora sobre a empresa e cortou seu preço-alvo para US$ 240.

Os números desenham um intervalo amplo entre expectativas. De um lado, expansão baseada em IA e reativação de base instalada. De outro, execução pressionada e crescimento mais contido.

Ao longo de cinco décadas, a Apple alternou momentos de ruptura e ajuste. Em 2026, sob Cook, a estratégia privilegia consistência operacional e integração incremental.

O timing é perfeito — ou arriscado. Rivais disparam em IA generativa, e, enquanto isso, a Apple segue com um ecossistema imbatível, mas precisa provar a liderança. E não só em smartphones.