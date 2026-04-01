50 anos da Apple: como Steve Jobs liderou a virada histórica da empresa

Antes das blusas pretas de gola alta virarem uniforme, Steve Jobs já tinha feito — e desfeito — a Apple. Jobs ajudou a criar a empresa direto de uma garagem em 1976, foi expulso em 1985 e em 1997 voltou para reconstruí-la quando ela estava à beira do colapso.

No começo, a história seguiu o roteiro clássico do Vale do Silício.

Em uma garagem na Califórnia, Jobs e Steve Wozniak lançaram o Apple II, que transformou o computador pessoal em produto de massa e levou a empresa a cerca de US$ 1,5 bilhão em receita em 1982. O passo seguinte foi o Macintosh, dois anos depois, que colocou interface gráfica e mouse nas mãos do consumidor.

A virada aconteceu rápido. Conflitos de gestão escalaram, e em 1985 Jobs deixou a empresa após disputa com o CEO John Sculley. Sem ele, a Apple perdeu direção: acumulou produtos, perdeu mercado e entrou em uma sequência de prejuízos.

No fim dos anos 1990, o cenário era complexo. Em 1997, a companhia registrou perdas superiores a US$ 1 bilhão, operava com cerca de 90 dias de caixa e acumulava um portfólio fragmentado, sem direção clara de produto. Mas a tentativa de resolver os problemas começou um ano antes, em 1996, quando a Apple comprou a NeXT por cerca de US$ 400 milhões. O movimento trouxe de volta o fundador que havia deixado a empresa uma década antes. Jobs assumiu primeiro como conselheiro, mas rapidamente se tornou o líder da empresa que havia fundado há decadas. A reestruturação foi imediata. Ele eliminou linhas redundantes para reduzir o portfólio a poucos produtos centrais e contratou Tim Cook para ajudá-lo a resolver problemas que, à época, marcavam a Apple. Em paralelo, firmou uma parceria com a Microsoft, que investiu US$ 150 milhões e garantiu a continuidade do Office no Mac, assegurando relevância corporativa. Os efeitos apareceram em sequência. Em 1998, a Apple voltou ao lucro, com cerca de US$ 309 milhões. O ponto de inflexão foi o iMac, um desktop integrado que combinou design diferenciado, facilidade de uso e conexão à internet, reposicionando a marca e reativando a demanda.

De fabricante de PCs a empresa de produtos

Com a base reorganizada, Jobs mudou a lógica da empresa.

O conceito de hub digital colocou o Mac no centro e abriu caminho para novos dispositivos.

O primeiro foi o iPod, em 2001. Integrado ao iTunes, ele levou a Apple para o mercado de música digital e criou um ecossistema próprio.

Mas o verdadeiro divisor de águas veio em 2007. O iPhone reuniu hardware, software e uma interface baseada em toque em um único dispositivo. Naquele momento, a Apple substituiu a lógica fragmentada dos celulares da época, que dependiam de teclados físicos e sistemas limitados.

A proposta evoluiu rapidamente com a App Store. Ao abrir o sistema para desenvolvedores externos dentro de um ambiente controlado, a Apple transformou o iPhone em uma plataforma contínua, capaz de incorporar novas funções ao longo do tempo, sem depender de novos aparelhos para cada mudança relevante.

Esse modelo ampliou o papel do dispositivo. O iPhone, então, deixou de ser apenas um telefone e passou a concentrar múltiplas funções — comunicação, consumo de conteúdo e acesso a serviços digitais — dentro de um único ecossistema.

Ao mesmo tempo, a empresa estruturou uma nova dinâmica de receita. Além da venda do aparelho, passou a gerar faturamento por meio de aplicativos, distribuição de conteúdo e serviços digitais, criando uma base recorrente que se expandia com o uso do dispositivo.

Em 2010, o iPad expandiu esse modelo para tablets, consolidando a presença da Apple em múltiplas categorias.

Os números acompanharam a transformação. A receita saiu de cerca de US$ 7,1 bilhões, em 1997, para aproximadamente US$ 108 bilhões em 2011. O lucro líquido chegou a cerca de US$ 25,9 bilhões. E Jobs estava no centro de tudo.

A saída de Jobs