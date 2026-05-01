O erro mais comum ao usar ChatGPT — e como evitá-lo com um ajuste simples

Apesar da popularização do ChatGPT, muitos usuários ainda enfrentam respostas vagas, superficiais ou pouco úteis.

O problema, na maioria das vezes, não está na ferramenta, mas em um erro recorrente: fazer perguntas sem fornecer contexto suficiente.

Esse hábito limita a capacidade da inteligência artificial de entregar respostas realmente relevantes.

Ao interagir com o ChatGPT, é comum enviar comandos curtos e genéricos, como “explique marketing” ou “me ajude com um texto”.

Veja também: Tomar decisões com mais dados e menos achismo já é possível com IA. Aprenda no Pré-MBA da EXAME. Inscreva-se aqui.

Sem informações adicionais, a ferramenta tende a responder de forma ampla, tentando atender diferentes perfis ao mesmo tempo.

O resultado são conteúdos corretos, mas pouco direcionados, que muitas vezes exigem retrabalho ou novas perguntas para chegar ao ponto desejado.

Por que isso acontece

O modelo não tem acesso ao contexto do usuário, como nível de conhecimento, objetivo ou situação específica, a menos que essas informações sejam incluídas no comando.

Diante disso, a resposta busca um meio-termo, priorizando generalidade em vez de profundidade.

Esse comportamento não é um erro técnico, mas uma característica do funcionamento da ferramenta.

A solução é simples: incluir contexto na pergunta. Em vez de comandos genéricos, vale especificar o objetivo, o público, o nível de conhecimento e o formato desejado.

Por exemplo, ao substituir “explique marketing” por “explique marketing digital para iniciantes, com exemplos práticos e linguagem simples”, a resposta tende a ser mais clara, direcionada e útil.

Como aplicar no dia a dia

Pequenos ajustes já fazem diferença:

Indicar para quem é a resposta

Definir o nível de profundidade

Especificar o formato (resumo, passo a passo, lista)

Informar o objetivo (estudo, trabalho, conteúdo)

Esses elementos ajudam a IA a entender o que se espera e reduzem a necessidade de refazer pedidos.

Impacto na qualidade das respostas

Quando o comando é mais completo, a resposta tende a ser mais relevante, organizada e alinhada à necessidade do usuário. Isso melhora não apenas a qualidade do conteúdo, mas também a eficiência no uso da ferramenta.

Na prática, o tempo gasto ajustando a pergunta é compensado por respostas mais precisas e menos retrabalho.

Evitar perguntas genéricas transforma a forma de usar o ChatGPT. Em vez de depender de várias tentativas, o usuário passa a obter respostas mais próximas do esperado logo na primeira interação.

Esse ajuste simples torna o uso mais estratégico e evidencia um ponto central: a qualidade da resposta está diretamente ligada à qualidade da pergunta.