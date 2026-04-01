Em 1980, Apple ignorou inflação de 13,5% — e ficou bilionária em horas

Às 10h de uma sexta-feira em dezembro de 1980, uma empresa criada por dois jovens em uma garagem fez sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês).

O cenário não era nem um pouco favorável para novas companhias surgirem nos Estados Unidos. À época, a inflação do país estava em torno de 13,5%, enquanto os juros do Federal Reserve (Fed) chegavam a 20%.

Semanas antes da estreia, Goldman Sachs (GS) e Morgan Stanley (MS) haviam definido uma faixa inicial entre US$ 14 e US$ 17 por ação. O interesse elevado levou à revisão da oferta.

A Apple lançou 4,6 milhões de ações a US$ 22 cada — o maior valor já registrado para uma empresa de tecnologia fora do setor de petróleo até então. Do total, 4 milhões de ações foram destinadas à empresa e 600 mil a acionistas vendedores.

O apetite era sustentado pelo desempenho do Apple II, que já havia superado 100 mil unidades vendidas, além da expectativa de crescimento do mercado de computadores pessoais.

Por volta do meio-dia, as ações passaram a oscilar entre US$ 25 e US$ 27, refletindo a leitura dos investidores sobre os resultados financeiros da empresa. Em 1980, a Apple registrou receita de US$ 118 milhões e lucro de US$ 11,7 milhões, crescimento de seis vezes em relação ao ano anterior.

A imagem de Steve Jobs e Steve Wozniak, associada ao avanço dos computadores pessoais, sustentou a demanda ao longo do dia.

Na parte da tarde, houve realização parcial de lucros, mas o interesse permaneceu elevado. Por volta das 15h, os papéis se estabilizaram próximos de US$ 29.

Às 16h, no fechamento do pregão, a Apple encerrou cotada a US$ 29, alta de cerca de 32%. O valor de mercado atingiu aproximadamente US$ 1,78 bilhão, configurando o maior IPO nos Estados Unidos até então desde a abertura da Ford, em 1956.

A operação arrecadou cerca de US$ 101 milhões e criou aproximadamente 300 milionários, incluindo mais de 40 funcionários e investidores iniciais. Jobs acumulou cerca de US$ 217 milhões com sua participação.