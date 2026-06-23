O ChatGPT caiu? IA da OpenAI tem instabilidade nesta terça-feira, 23

(LightRocket /Getty Images)
Repórter
Publicado em 23 de junho de 2026 às 11h39.
Última atualização em 23 de junho de 2026 às 11h48.
O ChatGPT, inteligência artificial (IA) da OpenAI, passava por instabilidades nesta terça-feira, 23, segundo relatos de usuários no site DownDetector.
O principal problema, segundo os usuários, era na versão online e no app do ChatGPT.
Às 11h37, no horário de Brasília, o site oficial do ChatGPT apontava falhas no download e no upload de arquivos nos chats. Segundo a empresa, a instabilidade já está sendo investigada.
O Claude também estava instável nesta manhã.