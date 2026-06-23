O ChatGPT caiu? IA da OpenAI tem instabilidade nesta terça-feira, 23

O ChatGPT, inteligência artificial (IA) da OpenAI, passava por instabilidades nesta terça-feira, 23, segundo relatos de usuários no site DownDetector.

O principal problema, segundo os usuários, era na versão online e no app do ChatGPT.

Às 11h37, no horário de Brasília, o site oficial do ChatGPT apontava falhas no download e no upload de arquivos nos chats. Segundo a empresa, a instabilidade já está sendo investigada.

O Claude também estava instável nesta manhã.