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O ChatGPT caiu? IA da OpenAI tem instabilidade nesta terça-feira, 23

O principal problema, segundo os usuários, era na versão online e no app do ChatGPT

(LightRocket /Getty Images)

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Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 23 de junho de 2026 às 11h39.

Última atualização em 23 de junho de 2026 às 11h48.

O ChatGPT, inteligência artificial (IA) da OpenAI, passava por instabilidades nesta terça-feira, 23, segundo relatos de usuários no site DownDetector.

O principal problema, segundo os usuários, era na versão online e no app do ChatGPT.

Às 11h37, no horário de Brasília, o site oficial do ChatGPT apontava falhas no download e no upload de arquivos nos chats. Segundo a empresa, a instabilidade já está sendo investigada.

O Claude também estava instável nesta manhã.

Acompanhe tudo sobre:OpenAIChatGPT

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