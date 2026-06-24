OpenAI anuncia Jalapeño, 1º chip próprio para inteligência artificial

A OpenAI deu um novo passo para reduzir sua dependência de fornecedores externos de hardware. A empresa anunciou nesta quarta-feira, 24, o Jalapeño, seu primeiro processador próprio para inteligência artificial, desenvolvido em parceria com a Broadcom.

O chip foi projetado especificamente para inferência — etapa em que modelos de IA geram respostas para usuários — e faz parte de uma estratégia mais ampla para controlar toda a infraestrutura por trás de produtos como ChatGPT, Codex e futuras ferramentas baseadas em agentes de IA.

Segundo a OpenAI, os primeiros testes indicam que o Jalapeño entrega "desempenho por watt superior ao dos aceleradores mais avançados disponíveis atualmente no mercado". A empresa, porém, ainda não divulgou métricas detalhadas de performance.

A aposta da OpenAI para reduzir custos

A inferência se tornou um dos principais desafios econômicos da inteligência artificial. Quanto mais usuários utilizam sistemas como ChatGPT, maior é a necessidade de capacidade computacional para processar solicitações em tempo real.

Ao desenvolver seu próprio chip, a OpenAI busca aumentar a eficiência dessa operação e reduzir custos de longo prazo.

O Jalapeño foi desenhado especificamente para modelos de linguagem de grande porte (LLMs) e não como um acelerador genérico adaptado para IA. A arquitetura foi construída com base no comportamento dos modelos da OpenAI e nos padrões de uso observados em seus produtos.

We’ve designed and built our first AI chip: Jalapeño. Designed from the ground up by OpenAI and brought to production with @Broadcom, Jalapeño is purpose-built for the LLM workloads powering ChatGPT, Codex, the API, and future agentic products. Chips are foundational to the AI… pic.twitter.com/mHU7DaMMTi — OpenAI (@OpenAI) June 24, 2026

“O mundo está migrando para uma economia movida por capacidade computacional”, afirmou Greg Brockman, presidente e cofundador da OpenAI, em comunicado.

Desenvolvimento em tempo recorde

A OpenAI afirma que o projeto foi concluído em apenas nove meses, da concepção inicial ao envio para fabricação.

Segundo a companhia, parte desse processo foi acelerada pelo uso dos próprios modelos de IA da empresa, empregados em tarefas de design e otimização do hardware.

O programa foi desenvolvido em parceria com a Broadcom, responsável pela implementação do silício e pelas tecnologias de conectividade da plataforma, e com a Celestica, que atuou na integração dos sistemas.

As primeiras amostras do chip já estariam executando cargas de trabalho de inteligência artificial em laboratório, incluindo versões experimentais de modelos da OpenAI.

Uma estratégia para competir em infraestrutura

O lançamento marca uma mudança importante na estratégia da OpenAI.

Até agora, a empresa era conhecida principalmente por desenvolver modelos de IA e produtos para consumidores. Com o Jalapeño, passa a atuar também na camada de hardware, área dominada por empresas como Nvidia, AMD e Broadcom.

A iniciativa aproxima a OpenAI de uma abordagem adotada por gigantes da tecnologia como Google, Amazon e Microsoft, que desenvolveram processadores próprios para reduzir custos e otimizar suas plataformas de inteligência artificial.

Data centers em escala de gigawatts

A OpenAI afirmou que o Jalapeño é apenas o primeiro componente de uma plataforma de computação planejada para várias gerações.

A expectativa é iniciar a implantação da tecnologia em larga escala até o fim de 2026, em parceria com operadores de data centers e empresas de infraestrutura.

Segundo a Broadcom, o projeto foi concebido para sustentar centros de processamento em escala de gigawatts, capazes de atender à crescente demanda por inteligência artificial em produtos, APIs e sistemas corporativos.

Para a OpenAI, o objetivo final é tornar a IA mais rápida, confiável e acessível. Na prática, isso significa reduzir o custo de cada resposta gerada por modelos como o ChatGPT e ampliar a capacidade da empresa de atender milhões de usuários simultaneamente.