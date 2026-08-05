Tecnologia

Como limpar uma planilha bagunçada com IA: remover duplicatas, padronizar datas e nomes

Recursos nativos do Excel e do Google Planilhas e modelos de linguagem como ChatGPT e Claude processam dados desorganizados com comandos de texto, sem necessidade de fórmulas complexas

Limpar planilha com IA: como usar Copilot, Gemini e modelos de linguagem para organizar dados em segundos (Reprodução/Excel.Cloud.Microsoft)

Limpar planilha com IA: como usar Copilot, Gemini e modelos de linguagem para organizar dados em segundos (Reprodução/Excel.Cloud.Microsoft)

Marina Semensato
Marina Semensato

Colaboradora

Publicado em 5 de agosto de 2026 às 09h08.

Uma planilha com nomes em caixa alta e baixa misturadas, datas em formatos diferentes, espaços invisíveis e linhas repetidas costumava exigir horas de trabalho manual — ou o domínio de fórmulas que nem sempre são fáceis de memorizar. Com as ferramentas de inteligência artificial (IA) integradas ao Excel e ao Google Planilhas, além de modelos de linguagem como ChatGPT e Claude, esse tipo de limpeza passou a ser feito por comandos de texto simples, em que o usuário descreve o que precisa corrigir e a IA executa.

Os dois caminhos principais são os recursos nativos dos editores de planilha (Copilot no Excel e Gemini no Google Planilhas) e o uso direto de modelos de linguagem, que processam arquivos enviados pelo chat. Cada abordagem tem limitações e exige revisão humana antes de considerar os dados prontos para uso.

Como limpar uma planilha no Excel com o Copilot?

O Excel com Microsoft 365 oferece dois caminhos de limpeza com IA. O primeiro é o recurso Limpar Dados (aba Dados), que escaneia a tabela e apresenta cartões de sugestão para problemas como capitalização inconsistente e formatos numéricos misturados. O usuário revisa cada cartão e aceita ou rejeita a correção. Esse recurso não remove duplicatas — para isso, o caminho continua sendo o botão Remover Duplicatas na aba Dados ou um comando no painel do Copilot.

O segundo caminho é o painel do Copilot, que aceita comandos em linguagem natural. O fluxo funciona assim:

  1. Selecione a tabela de dados e clique no botão Copilot na barra de ferramentas;
  2. Digite o comando de limpeza — por exemplo: "Remova as linhas duplicadas desta tabela com base na coluna E-mail";
  3. Para padronizar nomes, use: "Corrija a capitalização na coluna Nome para formato de nome próprio e remova espaços extras";
  4. Para datas: "Padronize todas as datas da coluna Data para o formato DD/MM/AAAA";
  5. O Copilot exibe uma prévia das alterações. Clique em Aplicar para confirmar.

O modo Editar com Copilot (lançado em março de 2026, antes chamado de Agent Mode) executa fluxos com múltiplas etapas — como limpar dados e gerar um relatório com gráfico — a partir de um único comando. O recurso exige arquivo salvo no OneDrive ou SharePoint com Salvamento Automático ativado e dados formatados como tabela.

Como usar o Gemini para limpar dados no Google Planilhas?

O Google Planilhas tem um recurso nativo de limpeza e o painel do Gemini como caminhos separados.

O recurso nativo fica em Dados > Limpeza de dados > Sugestões para limpeza. Ele identifica espaços extras, linhas duplicadas, inconsistências de formato e campos em branco, e apresenta os problemas em uma barra lateral com opção de correção com um clique. Não usa IA generativa — opera por regras predefinidas.

Para limpezas mais complexas, o Gemini é acessado pelo botão "Pergunte ao Gemini" (ícone de centelha no canto superior direito). No painel lateral, o usuário digita comandos como "Padronize os nomes da coluna B para Title Case e remova entradas duplicadas"

O Gemini também aceita instruções para substituição em lote ("Substitua 'Software' e 'Web Hosting' por 'Serviços de TI' em toda a planilha") e formatação condicional. O recurso Smart Fill completa campos de texto com base em padrões detectados na planilha — útil para padronizar endereços e separar nomes compostos.

O acesso ao Gemini no Google Planilhas exige uma licença Google Workspace com o recurso habilitado pelo administrador da conta.

Como usar ChatGPT ou Claude para limpar uma planilha?

Quando a planilha mistura formatos de data de países diferentes, tem campos de texto quebrados ou duplicatas difíceis de rastrear, o caminho mais direto é enviar o arquivo para um modelo de linguagem.

O fluxo em três etapas:

  1. Exporte o arquivo em .xlsx ou .csv e faça upload no chat do ChatGPT (modo Data Analyst) ou do Claude;
  2. Envie o comando com regras claras — especifique qual coluna identifica duplicatas, qual formato de data adotar e como os nomes devem ficar. Exemplo de prompt: "Remova duplicatas usando a coluna E-mail como chave única. Padronize datas para DD/MM/AAAA. Deixe nomes em formato de nome próprio. Não altere outras colunas";
  3. Baixe o resultado — a IA executa um script (Python, no caso do ChatGPT) e gera um link para download do arquivo corrigido.

Separar o comando por tarefas — duplicatas primeiro, formatos de data em seguida — reduz erros e facilita a revisão entre cada etapa.

Para quem não quer lidar com prompts, plataformas especializadas automatizam parte do processo. O CleanMyExcel.io aceita arquivos de até 1 MB sem cadastro e gera um relatório de anomalias com correção automática. O DataSort.app usa o modelo Gemini 2.5 Flash para limpar e mesclar arquivos Excel e CSV, com plano gratuito limitado a 500 linhas.

Outra opção é o Rows.com, uma planilha com IA embutida. Funções como =APPLY_TASK_AI("Remova abreviações jurídicas e corrija capitalização", A2) processam a limpeza direto nas células, sem exigir upload para um chat externo.

Quais cuidados tomar ao limpar planilha com IA?

A IA acelera a limpeza, mas introduz erros próprios quando não supervisionada. Três verificações reduzem o risco:

  • Contagem de linhas: compare o total original com o resultado final. O número de linhas removidas deve corresponder às duplicatas identificadas. Uma diferença inesperada indica que a IA excluiu registros válidos.
  • Checagem de formatos: ative filtros nas colunas de data após a limpeza. Datas ambíguas — como 01/02/2026, que pode ser 1º de fevereiro ou 2 de janeiro dependendo do formato regional — são o erro mais comum em planilhas que misturam padrões americano e brasileiro. Revise uma amostra à mão antes de confiar no resultado.
  • Dados sensíveis: planilhas com CPFs, salários ou informações de clientes não devem ser enviadas para plataformas públicas de IA. O Copilot corporativo (com Microsoft 365 empresarial) e o Gemini em contas Google Workspace não usam os dados para treinar modelos.
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