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Ibovespa sobe com alta dos bancos antes da decisão do Copom

Índice acompanha exterior positivo enquanto investidores aguardam decisão sobre juros no Brasil

Ibovespa: alta da Bolsa acompanha melhora do cenário externo. (Germano Lüders/Exame)

Ibovespa: alta da Bolsa acompanha melhora do cenário externo. (Germano Lüders/Exame)

Ana Luiza Serrão
Ana Luiza Serrão

Repórter de Invest

Publicado em 5 de agosto de 2026 às 10h50.

O Ibovespa abriu em alta o pregão desta quarta-feira, 5, devido ao movimento positivo dos mercados internacionais após sinais de avanço nas negociações entre Estados Unidos e Irã para uma possível reabertura do Estreito de Ormuz. Por volta das 10h41 (horário de Brasília), o principal índice da B3 subia 0,85%, aos 179,4 mil pontos. O dólar comercial, por sua vez, recuava 0,37%, cotado a R$ 5,11.

Entre as ações de maior peso do índice, a Petrobras opera em alta, com avanço de 0,92% nas preferenciais (PETR4) e de 0,85% nas ordinárias (PETR3). A Vale (VALE3), por outro lado, recua 0,88%, acompanhando o desempenho negativo de parte das mineradoras.

No setor financeiro, os bancos ajudam a sustentar o otimismo, com destaque para o Itaú Unibanco (ITUB4), que sobe 2,11%, e o Santander Brasil (SANB11), com alta de 2,13%. Também avançam B3 (B3SA3), 1,53%; Banco do Brasil (BBAS3), com alta de 1,10%, e Bradesco (BBDC4), que ganha 0,78%.

Entre as maiores altas do pregão, Cury (CURY3) lidera com valorização de 4,41%, seguida por Direcional (DIRR3), que sobe 4,11%, e Azzas 2154 (AZZA3), com alta de 3,93%. Na ponta negativa, C&A (CEAB3) recua 3,70%, seguida por CSN Mineração (CMIN3), -2,37%, e Metalúrgica Gerdau (GOAU4), -2,10%.

No cenário doméstico, o principal evento do dia será a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), que será divulgada às 18h30. A expectativa predominante entre investidores é de um corte de 0,25 ponto percentual na taxa básica de juros, atualmente em 14,25% ao ano.

O sócio e fundador da Ipê Avaliações, Fábio Murad, destacou que a alta da bolsa está relacionada à expectativa de corte da Selic. Embora o corte de juros já esteja precificado pelo mercado, a comunicação do Banco Central será determinante para os próximos movimentos.

"Uma indicação de continuidade gradual dos cortes pode sustentar o Ibovespa ao reduzir o custo de capital, sem necessariamente provocar uma saída expressiva de recursos do país", afirmou. "Uma sinalização mais acelerada, por outro lado, pode pressionar o real ao diminuir o diferencial de juros."

O mercado também acompanha os sinais de desaceleração da atividade econômica. O Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês), indicador que mede a atividade de empresas dos setores de serviços e indústria, caiu de 51,3 em junho para 49,7 em julho no Brasil, segundo a S&P Global.

Nos EUA, a pesquisa da Automatic Data Processing (ADP) mostrou que o setor privado criou 95 mil empregos em junho, abaixo dos 98 mil inicialmente divulgados. Os salários no setor privado avançaram 4,4% na comparação anual em julho.

Na zona do euro, o PMI de serviços subiu de 49,4 em junho para 51,7 em julho, atingindo o maior nível em cinco meses. Já o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) da região avançou 4,6% na comparação anual em junho.

Petróleo sobe com tensão no Oriente Médio

Os preços do petróleo operam próximos da estabilidade nesta quarta-feira, após a forte queda registrada na sessão anterior diante da expectativa de um acordo entre Estados Unidos e Irã para liberar o tráfego no Estreito de Ormuz.

O petróleo do tipo West Texas Intermediate (WTI), referência americana de preços, sobe 0,15%, negociado a US$ 75,88 por barril, enquanto o Brent, referência internacional, avança 1,06%, a US$ 80,20.

O movimento ocorre após os rebeldes Houthis, apoiados pelo Irã, afirmarem ter atingido um navio-tanque saudita no Mar Vermelho. Investidores seguem atentos às negociações envolvendo a passagem marítima, considerada estratégica para o transporte global de petróleo, gás e outros produtos.

Bolsas dos Estados Unidos em alta hoje

As bolsas americanas avançam, impulsionadas por resultados corporativos positivos e pelo alívio no Irã. O Dow Jones sobe 0,85%, aos 54.544 pontos, enquanto o S&P 500 avança 0,73%, aos 7.793 pontos. O Nasdaq ganha 0,42%, aos 26.695 pontos.

Entre as empresas em destaque, Disney sobe mais de 4% após apresentar resultados acima das expectativas, enquanto Eli Lilly avança cerca de 5% após superar as projeções de receita e lucro no segundo trimestre.

Bolsas europeias sobem com mineradoras

Na Europa, os principais índices operam em alta, apoiados pelo desempenho de ações ligadas a mineração e varejo. O Stoxx 600 sobe 0,26%, aos 658 pontos. O DAX, de Frankfurt, avança 0,19%, enquanto o FTSE 100, de Londres, ganha 0,55%. O CAC 40, de Paris, sobe 0,12%.

Entre os setores, mineradoras avançam 2,6%, enquanto empresas de varejo sobem 1,4% e companhias de petróleo e gás ganham 1,2%.

Ásia avança com liderança da Coreia do Sul

Os mercados asiáticos encerraram o pregão em alta nesta quarta-feira, liderados pelas ações sul-coreanas.

O Kospi, da Coreia do Sul, subiu 3,8%, aos 6.598 pontos, enquanto o Nikkei 225, do Japão, avançou 3,7%, aos 66.300 pontos. O S&P/ASX 200, da Austrália, ganhou 0,9%, e o CSI 300, da China continental, subiu 1,24%. Em Hong Kong, o Hang Seng teve alta de 0,13%.

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