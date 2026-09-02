Sucessão na Apple: quanto será o salário de John Ternus, o novo CEO?

A Apple anunciou que John Ternus, o novo CEO da companhia, terá uma remuneração total estimada em US$ 58 milhões no ano fiscal de 2027. Enquanto Tim Cook, agora presidente executivo, receberá cerca de US$ 47 milhões nessa nova função.

Essa divulgação consta de um documento enviado pela empresa à SEC (Comissão de Valores Mobiliários americana) nesta terça-feira, 1º — justamente o primeiro dia de Ternus à frente do cargo. Seu pacote inclui um salário-base de US$ 3 milhões ao ano, somado a ações avaliadas em torno de US$ 55 milhões para o período.

Fim da era Cook na Apple

Aos 65 anos, Tim Cook encerra um ciclo de 15 anos no comando da Apple, tempo em que a companhia ampliou consideravelmente sua linha de produtos e viu o faturamento anual se aproximar de meio trilhão de dólares. Sob sua gestão, os papéis da empresa se valorizaram mais de 2.200%, um desempenho muito acima da média do mercado, informou a Bloomberg.

Ainda no ano fiscal de 2026 — que se encerra em setembro —, Ternus, de 51 anos, receberá uma parcela proporcional de ações restritas, algo em torno de US$ 2,5 milhões. Da remuneração acionária total dele, 75% dependerão do desempenho da Apple frente aos demais componentes do S&P 500, enquanto o restante (25%) corresponde a ações com liberação a cada seis meses.

Já o salário de Cook cairá de US$ 3 milhões para US$ 2 milhões por ano, refletindo sua nova posição, e a meta de sua remuneração em ações para 2027 é de US$ 45 milhões. Nesse novo formato, apenas metade de seus ganhos estará atrelada ao desempenho da Apple em relação ao S&P 500 — uma proporção menor do que antes.

Em 2025, como CEO, Tim Cook havia recebido um total de US$ 74,3 milhões. Os valores concedidos tanto a ele quanto a Ternus podem variar de acordo com a cotação das ações da Apple no mercado. Segundo Cook, a intenção é permanecer por bastante tempo em sua nova função.

A empresa nunca informou quanto Ternus ganhava anteriormente como vice-presidente sênior de engenharia de hardware, mas cargos desse nível costumam somar cerca de US$ 25 milhões por ano, entre salário, bônus e opções de ações.

O documento enviado à SEC não trouxe detalhes sobre os bônus em dinheiro que os executivos poderão receber — historicamente, esse valor costuma equivaler ao dobro do salário-base. A Apple, com sede em Cupertino, na Califórnia, normalmente divulga informações mais completas às vésperas de suas assembleias anuais de acionistas.