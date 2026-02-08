OpenAI lança GPT-5.3-Codex e acelera integração entre programação e chat

A OpenAI apresentou uma nova versão do Codex que mistura as funcionalidades do agente de programação com as do ChatGPT em um ritmo ainda mais acelerado e preciso do que a versão anterior. Chamado GPT-5.3-Codex, o modelo é descrito como o "mais capaz" até então por conseguir juntar tarefas de pesquisa com pedidos para codificar programas em conversas feitas para simular debates 'em tempo real' com colegas humanos.

Assim, 0 GPT-5.3-Codex pode ser utilizado por uma variedade de profissionais ao conseguir atender a diversas demandas seguidas, uma estratégia similar à nova versão do Opus, da Anthropic, que agora realiza pedidos simultâneos com uma equipe de assistentes virtuais preparada para tal. O foco do novo Codex ainda é profissional, mas passando por todas as etapas de conversação, testes e análise que envolvem a criação de um código exato e funcional.

Também é possível engajar durante a conversa; ou seja, diferentemente do ChatGPT básico, o GPT-5.3-Codex permite interrupções por parte do usuário a qualquer momento para melhor direcionar uma solução ágil.

Ele é operado nos sistemas da Nvidia, parceira da OpenAI, e consegue "fazer praticamente tudo o que desenvolvedores e profissionais conseguem fazer em um computador", disse a empresa de Sam Altman em nota, que também diz que os serviços do Codex agora são 25% mais rápidos do que o GPT-5.2-Codex e mais seguros. Com o auxílio do agente de segurança Aardvark, a startup disse estar comprometida a investir "US$ 10 milhões em créditos de API para acelerar defesa digital".

Como acessar o GPT-5.3-Codex

Até o momento, a nova versão do Codex só está disponível para usuários de planos pagos do ChatGPT, mas a empresa informou que disponibilizará a API do programa "em breve". Aos pagantes, já é possível ter acesso à nova versão das IAs combinadas pelo aplicativo, pelas extensões CLi e IDE e pelo site oficial do GPT na internet.