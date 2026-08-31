O ChatGPT caiu? IA da OpenAI tem instabilidade nesta segunda-feira, 31

OpenAI: ChatGPT passava por instabilidades nesta segunda-feira, 31 (Unsplash/Reprodução)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 31 de agosto de 2026 às 15h42.
Última atualização em 31 de agosto de 2026 às 15h44.
A OpenAI enfrenta problemas de instabilidade no ChatGPT nesta segunda-feira, 31, segundo a própria página de status da empresa.
Usuários de múltiplos planos de assinatura relatam erros elevados e lentidão, com dificuldade para iniciar ou continuar tarefas na versão corporativa do ChatGPT, o ChatGPT Work.
Segundo a OpenAI, a equipe já identificou o problema e segue trabalhando na implementação de uma correção. A instabilidade já dura cerca de três horas até o momento da publicação desta reportagem.
*Esta reportagem está em atualização