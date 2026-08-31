O ChatGPT caiu? IA da OpenAI tem instabilidade nesta segunda-feira, 31

A OpenAI enfrenta problemas de instabilidade no ChatGPT nesta segunda-feira, 31, segundo a própria página de status da empresa.

Usuários de múltiplos planos de assinatura relatam erros elevados e lentidão, com dificuldade para iniciar ou continuar tarefas na versão corporativa do ChatGPT, o ChatGPT Work.

Segundo a OpenAI, a equipe já identificou o problema e segue trabalhando na implementação de uma correção. A instabilidade já dura cerca de três horas até o momento da publicação desta reportagem.

*Esta reportagem está em atualização