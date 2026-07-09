OpenAI anuncia ChatGPT Work para criar documentos e planilhas

A OpenAI, dona do ChatGPT, anunciou nesta quinta-feira, 9, o ChatGPT Work, agente focado em compartilhar o contexto entre aplicativos e arquivos conectados para criar documentos, planilhas e apresentações.

A ferramenta utiliza o GPT-5.6 também liberado hoje.

O novo agente poderá ser usado em computadores, celulares e na web. Inicialmente, a OpenAI disponibilizará a ferramenta nos aplicativos para Mac e Windows. O acesso pelo navegador chegará depois.