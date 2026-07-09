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OpenAI anuncia ChatGPT Work para criar documentos e planilhas

Ferramenta estreia nos aplicativos para Mac e Windows e será liberada depois na versão web do ChatGPT

(Getty Images)

(Getty Images)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 9 de julho de 2026 às 14h06.

A OpenAI, dona do ChatGPT, anunciou nesta quinta-feira, 9, o ChatGPT Work, agente focado em compartilhar o contexto entre aplicativos e arquivos conectados para criar documentos, planilhas e apresentações.

A ferramenta utiliza o GPT-5.6  também liberado hoje. 

O novo agente poderá ser usado em computadores, celulares e na web. Inicialmente, a OpenAI disponibilizará a ferramenta nos aplicativos para Mac e Windows. O acesso pelo navegador chegará depois.

 

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