Nubank tem instabilidade em seu aplicativo; clientes não conseguem acessar contas

A terça-feira não está sendo fácil para os clientes de bancos. Após a instabilidade enfrentada pelo Itaú, agora é a vez do Nubank sofrer com problemas de acesso ao seu aplicativo no início da noite desta terça-feira.

As queixas de clientes se espalharam rapidamente pelas redes sociais. O número de registros no site Downdetector teve um aumento considerável.

Em nota oficial, o Nubank afirmou que "está ciente da instabilidade que afeta o aplicativo e está trabalhando para restabelecer os serviços o mais rápido possível."

As notificações sobre o problema no Downdetector começaram a ser registradas logo após as 18h. A quantidade de relatos aumentou bastante por volta das 19h20.

Nubank fora do ar, tá querendo me envergonhar até pra comprar um pirulito.😭😭😭😭😭 — Gabrielly (@Gabrielly28035) August 5, 2025

Na rede X, os termos "Nubank", "Nubank app" e "Nubank fora do ar" estão entre os mais buscados.

