Dinheiro sumiu? Usuários reclamam de instabilidade nas caixinhas do Nubank

Na manhã desta quarta-feira, 18, usuários do Nubank destacaram nas redes sociais que o dinheiro investido nas Caixinhas desapareceu.

Segundo os relatos, os valores resgatados desde terça-feira, 17, sumiram dos investimentos e não foram contabilizados no saldo da conta principal. No DownDetector, site que monitora falhas em serviços online, houve um pico de 153 queixas por volta das 11h — 51% delas relacionadas a operações no internet banking e 28% ao saldo em conta.

Procurado pela EXAME, o Nubank destacou que "está ciente de uma instabilidade afetando o app e trabalha para restabelecer os serviços o quanto antes". O banco ainda não forneceu um prazo oficial para normalizar a situação.

Mas sumiu?

As Caixinhas são uma das principais funcionalidades de investimento oferecidas pelo Nubank e, até então, vinham sendo bem recebidas pelos clientes.

No X (antigo Twitter) e no Instagram, clientes compartilharam frustrações. Muitos afirmam que os valores sacados das Caixinhas “sumiram no ar”, sem qualquer previsão de retorno. Outros apontam demora no depósito dos valores investidos.