Nubank fora do ar? App e Pix ficam instáveis neste sábado, 7

Clientes do Nubank relataram instabilidade no aplicativo na manhã deste sábado, 7, com dificuldades para acessar contas, realizar pagamentos, consultar saldo e efetuar transferências. As queixas se espalharam rapidamente pelas redes sociais e por plataformas de monitoramento de serviços digitais.

O site DownDetector detectou uma série de falhas no carregamento da plataforma, principalmente relacionada transações como o Pix, que está com instabilidade em diversas plataformas, e mensagens de erro nos aplicativos bancários.

Até o momento, o banco digital não confirmou oficialmente a causa da falha, nem informou se o problema afeta todos os usuários ou apenas parte da base de clientes.

O que está fora do ar no Nubank hoje?

Segundo relatos de usuários nas redes sociais, os principais problemas registrados envolvem:

Dificuldade de login no aplicativo do Nubank;

Falha ao acessar saldo e extrato;

Erro ao realizar transferências via Pix;

Instabilidade em pagamentos com cartão virtual;

Mensagens de erro ou tela em carregamento contínuo.

Os relatos indicam que a instabilidade do Nubank ocorre tanto em dispositivos Android quanto iOS, sugerindo um problema sistêmico.

Nubank fora do ar. Hoje o controle financeiro é espiritual. — Elizangela Alves Ferreira (@ellizalves2013) February 7, 2026

Nubank confirmou que está fora do ar?

Até a última atualização desta matéria, o Nubank não havia divulgado comunicado oficial detalhando a origem da falha. Em situações semelhantes, a instituição costuma se manifestar por meio de seus canais oficiais e redes sociais assim que o diagnóstico técnico é concluído.

Clientes são orientados a acompanhar atualizações diretamente pelos canais do banco. As instabilidades deste sábado coincidiram com relatos de problemas na Amazon Web Services (AWS), principal provedora de computação em nuvem usada por bancos e fintechs no Brasil. Reclamações de instabilidade em serviços de PIX de outros bancos também começaram a surgir.

Reclamações aumentam em plataformas de monitoramento e redes sociais

O volume de registros sobre o Nubank fora do ar hoje aumentou em serviços que monitoram falhas em aplicativos e serviços financeiros, como o DownDetector. Essas plataformas costumam refletir picos de instabilidade quando há problemas de acesso em larga escala.