Netflix suspende serviço na Rússia em meio à invasão da Ucrânia

A Netflix anunciou neste domingo, 6, que está suspendendo todos os seus serviços na Rússia em resposta à invasão russa da Ucrânia, informou a revista norte-americana Variety.

“Dadas as circunstâncias, decidimos suspender nosso serviço na Rússia ”, disse um porta-voz à publicação.

Na última quinta-feira, 3, a Netflix interrompeu temporariamente todos os futuros projetos e aquisições na Rússia ao avaliar o impacto da invasão da Ucrânia. A gigante do streaming também já havia se recusado a cumprir uma determinação de Moscou de exibir 20 canais de TVs estatais em seu catálogo.

O serviço chegou na Rússia recentemente e tem uma presença relativamente pequena no país, com cerca de um milhão de assinantes. A Netflix possui 222 milhões de assinantes em todo o mundo. Na Rússia, a Netflix opera o serviço como uma joint venture com o National Media Group da Rússia.

De acordo com a Bloomberg, não serão aceitas novas assinaturas, mas a declaração da empresa não deixou claro se as contas já existentes serão impactadas e em qual grau.

Também neste domingo, o TikTok anunciou a suspensão de publicações de vídeos na Rússia.

