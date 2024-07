Starlink, de internet via satélite, lança versão Mini; saiba o preço e disponibilidade

A SpaceX lançou nesta quinta-feira, 11, o Starlink Mini, um novo dispositivo de internet via satélite que promete mudar a forma como se usa internet em locais remotos. Elon Musk descreveu o dispositivo como algo que “vai mudar o mundo”, e agora ele está disponível para todos os residentes dos Estados Unidos.

O Starlink Mini é ligeiramente menor e mais eficiente em termos de energia do que os kits anteriores da Starlink.

O novo kit combina a antena e o roteador em um único pacote à prova d'água, com um tamanho semelhante ao de um laptop. Ele pode ser alimentado diretamente por uma fonte de energia USB-PD capaz de fornecer 100W (20V/5A), o que permite desde uma hora de uso com um power bank pequeno até vários dias com um gerador solar.

Acessível para um novo público

Inicialmente, o Starlink Mini estava disponível apenas como um acessório para assinantes residenciais existentes nos EUA. No entanto, agora ele está acessível para uma ampla gama de usuários, incluindo vanlifers e nômades digitais que buscam uma conexão estável enquanto viajam.

O Starlink Mini está disponível por US$ 599 e pode ser adquirido com dois tipos de serviços: Regional e Mini Roam. O serviço Regional custa US$ 150 por mês e oferece dados portáteis ilimitados na América do Norte, com uma opção de pagamento por gigabytes para uso em movimento. O Mini Roam, por sua vez, custa US$ 50 por mês e oferece 50GB de dados portáteis ou em movimento no continente, com dados adicionais cobrados por gigabytes. Ambos os planos podem ser pausados entre viagens.

Detalhes dos preços e planos

- Starlink Mini: US$ 599.

- Plano Regional: US$ 150 por mês para dados ilimitados na América do Norte; opção de pagamento por GB para uso em movimento.

- Plano Mini Roam: US$ 50 por mês para 50GB de dados móveis; pacotes adicionais são cobrados por gigabytes.