Novo iOS 18 beta público da Apple está disponível — saiba as novidades e como instalar

A Apple lançou a versão beta pública do iOS 18, a nova atualização do sistema operacional para iPhone. A versão permite que fãs e desenvolvedores testem as novas funcionalidades antes do lançamento oficial, previsto para a primavera. No entanto, o serviço Apple Intelligence não está incluído nesta versão beta. As informações são da CNBC.

Nesta segunda-feira (15), a Apple disponibilizou a prévia do iOS 18, permitindo que usuários testem as novas funcionalidades e identifiquem possíveis bugs antes da distribuição geral. Em junho, a empresa anunciou que dispositivos mais recentes terão acesso ao Apple Intelligence, um serviço de inteligência artificial que responde perguntas, controla o iPhone e gera imagens. A previsão é que o Apple Intelligence seja lançado em versão beta ainda este ano.

O iOS 18 traz várias mudanças significativas na aparência e funcionalidade dos iPhones. A Apple atualizou elementos principais da interface do usuário, como a tela de bloqueio, a tela inicial e o Centro de Controle, agora com mais opções de cores e personalização. Os usuários também podem alterar todos os ícones dos aplicativos para a mesma cor.

Essas funcionalidades, comuns no Android, são novidades para usuários de iPhone e fazem parte de um processo contínuo de abertura do design do iOS para maior personalização visual, após a reformulação da tela de bloqueio no ano passado.

Novidades do iOS 18

Tela inicial: Os usuários podem posicionar ícones em qualquer lugar da tela inicial, permitindo visualizar melhor o papel de parede.

Modo Escuro para ícones: Os ícones dos aplicativos podem ser alterados para o modo escuro ou ter todas as cores uniformizadas.

Centro de controle: O menu de Controle, acessado deslizando o dedo do canto superior direito, está mais personalizável, com várias páginas de controles.

Atalhos na tela de bloqueio: Os atalhos da câmera e lanterna na tela de bloqueio podem ser substituídos por outros aplicativos.

App de fotos: Redesenhado e com uso de IA para organizar fotos em álbuns ou viagens, exibidas na primeira página do aplicativo.

App de mensagens: Agora permite adicionar negrito ou itálico ao texto e reagir a mensagens com qualquer emoji, que são exibidos em cores no app.

Envio de mensagens via satélite: Disponível para usuários com dispositivos recentes, caso não haja Wi-Fi ou sinal de celular.

Safari: Resume notícias e artigos da web, gerando tabelas de conteúdo, acessadas pelo botão à esquerda da barra de URL.

App senhas: Todos os recursos de gerenciamento de senhas da Apple foram consolidados em um novo aplicativo.

Transcrição de chamadas: Agora é possível gerar transcrições de chamadas ou gravações.

Como instalar