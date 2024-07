O que é o Prime Day? Nos EUA, ele deve movimentar US$ 14 bilhões

O evento de negócios mais esperado do ano para a Amazon já começou. Se o Prime Day no Brasil foi extendido para quase uma semana (segue até o próximo domingo), nos EUA a tradição se manteve. Nos dois dias de ofertas (que terminam nesta quarta), analistas esperam que os americanos gastem US$ 14 bilhões, segundo projeções do Yahoo Finance. O evento acontece desde 2015 por lá.

No ano passado, o Prime Day gerou US$ 13 bilhões em vendas, com 60% vindos direto da Amazon, enquanto o restante veio de vendedores terceirizados, de acordo com o eMarketer. Os membros Prime compraram mais de 375 milhões de itens durante o evento no ano passado, disse a Amazon, tornando-o o “maior evento Prime Day de todos os tempos”.

Espera-se que o Prime Day deste ano ultrapasse esse recorde, embora o ritmo de crescimento da receita tenha desacelerado. Quase 80% dos compradores online antecipam as melhores ofertas do ano, de acordo com uma pesquisa realizada pela plataforma de marketing Skai.

Rivais querendo ganhar terreno

Outros varejistas como Target, Walmart, Best Buy e Costco seguiram a Amazon, oferecendo outros tipos de vantagens para aumentar as vendas. Durante a Target's Circle Week, uma promoção de sete dias que ocorreu de 7 a 13 de julho, o varejista ofereceu aos membros de seu programa de fidelidade até 50% de desconto em roupas, cuidados com a pele, fragrâncias, tecnologia e alimentos.

A Amazon, por outro lado, vem ganhando participação no mercado de saúde e beleza, uma de suas categorias de produtos que mais cresce. Além de rivalizar com outros varejistas como Ulta e Sephora, o Morgan Stanley prevê que a Amazon ultrapassará o Walmart como o maior varejista de produtos de beleza dos EUA até 2025.

O que é o Prime Day 2024?

O Prime Day 2024 apresenta diversas ofertas para os assinantes do Amazon Prime. Elas são identificas com um selo ‘Oferta Prime Day”, que aparece na página de detalhes do produto, ao fazer uma busca no site ou aplicativo da empresa.