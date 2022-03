Menino ucraniano de 11 anos chega sozinho à Eslováquia

Um menino ucraniano de 11 anos atravessou sozinho a fronteira com a Eslováquia, carregando uma sacola de plástico, seu passaporte e um número de telefone escrito em sua mão, informou neste domingo (6) a polícia eslovaca.

"Chegou sozinho vindo de Zaporizhzhia porque seus pais tiveram que permanecer na Ucrânia", declarou à AFP a porta-voz da polícia, Denisa Bardyova. Uma equipe de voluntários acolheu o menino, que chegou no sábado, e lhe forneceram alimentos e bebidas.

O exército russo ocupa desde a sexta-feira a central nuclear de Zaporizhzhia, a maior da Europa, onde - segundo as autoridades ucranianas - disparos de artilharia provocaram um incêndio. O governo russo, por outro lado, nega ter sido responsável pelo fogo.

A mãe do menino o colocou em um trem rumo à Eslováquia porque precisava ficar em sua casa para cuidar de sua mãe, que tem necessidades especiais.

"Agradeço muito por terem salvado a vida do meu filho", declarou neste domingo a mulher, Yulia Pisetskaya, em um vídeo publicado no Facebook. "Em seu pequeno país há pessoas com grande coração", acrescentou.

A polícia eslovaca escreveu no Facebook que o menino "ganhou o coração de todos com seu sorriso, sua coragem e determinação, um trabalho digno de um verdadeiro herói".

Os voluntários locais conseguiram fazer contato com alguns familiares do menino na Eslováquia, que vieram buscá-lo e o levaram à capital Bratislava.

