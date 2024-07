Elon Musk decide transferir sedes da SpaceX e X para o Texas

O CEO da SpaceX e proprietário da X, Elon Musk, disse na terça-feira, 16, que transferirá as sedes de ambas as empresas da Califórnia para o Texas. Musk havia prometido fazer as mudanças em resposta ao governador da Califórnia, Gavin Newsom, que assinou uma nova lei que impede os distritos escolares no estado de exigir que os pais sejam notificados sobre a mudança de identificação de gênero de um filho. Newsom sancionou a lei dos estudantes transgêneros na segunda-feira (15). As informações são do Financial Times.

"Esta é a gota d'água. Por causa desta lei e de muitas outras que a precederam, atacando tanto famílias quanto empresas, a SpaceX agora moverá sua sede de Hawthorne, Califórnia, para Starbase, Texas," Musk postou na X. Ele acrescentou posteriormente que a sede da X também será transferida de São Francisco para Austin.

Com isso, a sede da SpaceX será transferida de Hawthorne, Califórnia, para Starbase, Texas, enquanto a sede da X será relocada para Austin. Musk afirmou que havia alertado Newsom há um ano de que legislações desse tipo forçariam famílias e empresas a deixar a Califórnia em busca de proteção para seus filhos.

Essa mudança é mais um movimento estratégico de Musk, que tem reposicionado suas empresas em resposta a políticas estaduais. Anteriormente, Musk transferiu a incorporação legal da SpaceX para o Texas após um tribunal em Delaware anular seu pacote salarial recorde de US$ 56 bilhões (aproximadamente R$ 304 bilhões) da Tesla. Ele também mudou a sede legal da Neuralink de Delaware para Nevada.

Os acionistas da Tesla aprovaram recentemente a proposta de reincorporar a empresa no Texas. Além disso, Musk tem se mostrado cada vez mais ativo na política eleitoral dos EUA, recentemente endossando o ex-presidente Donald Trump, candidato republicano à presidência, e preparando-se para doar para sua campanha de 2024 por meio de um novo super comitê de ação política.

A saída de duas grandes empresas de tecnologia representa um impacto significativo para o Vale do Silício, que já enfrenta descontentamento com a política local, regulamentações restritivas e aumento da criminalidade e dos desabrigados em São Francisco. As taxas de vacância de escritórios na cidade são as mais altas entre as grandes cidades dos EUA, chegando a 37%, segundo a CBRE, após a saída de empresas durante os lockdowns da pandemia.

Nova legislação da Califórnia

A SpaceX já realiza lançamentos de foguetes de um local próximo a Brownsville, no sul do estado. Em janeiro, a X anunciou a criação de uma equipe de confiança e segurança com 100 pessoas baseada em Austin, e já abriu um escritório na cidade como parte desse plano.

A nova legislação na Califórnia, que motivou a mudança, tem como objetivo proteger os estudantes LGBTQ+ de terem sua orientação sexual ou identidade de gênero reveladas sem consentimento. No entanto, a medida gerou críticas de Musk, que afirmou que tais políticas prejudicam tanto famílias quanto empresas.

Com a transferência das sedes, Musk continua a influenciar o cenário empresarial e tecnológico dos Estados Unidos, demonstrando como políticas estaduais e locais impactam decisões estratégicas das empresas. A mudança da X e SpaceX para o Texas representa um novo capítulo na trajetória de Musk e suas empresas, podendo influenciar outros executivos e empresas a reconsiderarem suas localizações em busca de ambientes mais favoráveis.