Bilionário Mark Cuban diz que bitcoin pode se tornar um ativo de reserva global

O empresário e investidor bilionário Mark Cuban recentemente especulou que a instabilidade geopolítica e as pressões inflacionárias em diversos países podem criar um cenário que vai impulsionar o bitcoin a se tornar um ativo de reserva global, semelhante ao ouro.

De acordo com o bilionário, o aumento do apoio entre empresários do Vale do Silício ao ex-presidente Donald Trump poderia significar um "aposta no bitcoin" por parte do setor de tecnologia. Cuban explicou que o papel geopolítico dos Estados Unidos tem sido questionado e as pressões inflacionárias podem piorar com a introdução de futuros cortes de impostos já prometidos pelo ex-presidente.

Considerando tudo isso, esses desenvolvimentos agem como os "catalisadores perfeitos" para impulsionar o preço da criptomoeda para cima, disse Cuban, antes de esclarecer que ele não estava dizendo que essas coisas acontecerão, mas que elas não estão fora do "reino das possibilidades".

Para Cuban, os recentes apoios de executivos de tecnologia a Trump não ocorreram "porque o ex-presidente é um defensor muito mais forte de cripto. Isso é muito legal, mas realmente não afeta o preço das criptomoedas, apenas torna mais fácil operar um negócio de cripto devido às mudanças inevitáveis ​​e necessárias na SEC".

"O que impulsionará o preço do bitcoin são taxas e tarifas mais baixas, que se a história servir de guia (e nem sempre é), serão inflacionárias. Combine isso com a incerteza global quanto ao papel geopolítico dos EUA e o impacto sobre o dólar americano como moeda de reserva, e você não poderá alinhar melhor as estrelas para uma aceleração do preço do bitcoin", afirmou.

"Quão alto pode ir o preço [do bitcoin]? Muito mais alto do que você pensa. Lembre-se de que o mercado de bitcoin é global. E o fornecimento tem limite final de 21 milhões de unidades, com fracionamento ilimitado", destacou Mark Cuban.

Ele pediu ainda que seus seguidores refletissem sobre o que ocorreria "se, devido à incerteza geopolítica e ao declínio do dólar como moeda de reserva, o bitcoin se tornasse um 'porto seguro' global. O que significa que o bitcoin pode ser o que os países e todos nós procuramos comprar como forma de proteger as nossas poupanças".

"Loucura? Isso já acontece em países que enfrentam hiperinflação", ressaltou Cuban.