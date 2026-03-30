Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

3ª temporada de 'Com Carinho, Kitty' estreia na Netflix esta semana; veja data

Nova temporada acompanha o terceiro e último ano da escola da protagonista e terá retorno de personagem querida pelos fãs

'Com Carinho, Kitty': Veja tudo que sabemos sobre a estreia da nova temporada da série (Divulgação/Netflix)

'Com Carinho, Kitty': Veja tudo que sabemos sobre a estreia da nova temporada da série (Divulgação/Netflix)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 30 de março de 2026 às 06h01.

Tudo sobreNetflix
Saiba mais

Os fãs da série "Com Carinho, Kitty" têm motivos para comemorar. A produção retorna à Netflix ensta semana para sua 3ª temporada.

A série é um spin-off do filme "Para Todos os Garotos Que Já Amei" e acompanha a história de Kitty Song Covey, interpretada por Anna Cathcart. Na nova temporada, Kitty estará em seu último ano na escola KISS, na Coreia do Sul.

Quando estreia a 3ª temporada de 'Com Carinho, Kitty'?

A nova temporada da produção estreia na Netflix na próxima quinta-feira, 2 de abril.

Sobre o que será a 3ª temporada de 'Com Carinho, Kitty'?

Segundo a sinopse oficial, na nova temporada, a personagem planeja aproveitar o período para viver experiências com os amigos e fortalecer laços familiares na Coreia do Sul.

Parte central da trama envolve a tentativa de definir seu relacionamento com Min Ho, interpretado por Sang Heon Lee, enquanto lida com dúvidas sobre sentimentos e futuro. Revelações inesperadas e novos personagens também prometem aparecer ao longo dos episódios.

Para alegria dos fãs, Lara Jean Covey (Lana Condor), personagem original da franquia de filmes e irmã de Kitty, irá retornar ao universo para apoiar a irmã em um dos momentos mais decisivos.

Veja o trailer:

yt thumbnail
Acompanhe tudo sobre:SériesNetflixCoreia do Sul

Mais de Pop

BBB 26: Jordana, Marciele e Solange Couto estão no paredão

BBB 26: quem foi para o Paredão neste domingo, 29?

BBB 26: Ana Paula Renault é líder pela segunda vez consecutiva

BBB 26: quem é o novo líder?

Mais na Exame

Economia

Governadores decidem nesta segunda adesão a subsídio do diesel do governo

Negócios

Programador cearense fatura R$ 20 milhões ajudando brasileiros a conseguir vaga no exterior

Marketing

Vini Jr. chega a 14 patrocínios e amplia força na publicidade em ano de Copa

Esporte

Resultado do jogo Athletico-PR x Botafogo ontem; veja os destaques