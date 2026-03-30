Sai da frente, Ballerina Cappuccina: reality show de frutas de IA é a nova sensação do TikTok

Bombardiro Crocodilo e Ballerina Cappuccina estão perdendo espaço para as frutas protagonistas de Fruit Love Island, um reality show de inteligência artificial diretamente inspirado na série britânica Love Island. Popular no TikTok e, consequentemente, em outras redes sociais de vídeos curtos, a série criada pelo perfil AI Cinema tem frutas antropomórficas como Strawberina, Grapenzo e a ameixa espanhola Plumero passando por desafios amorosos em busca do parceiro — ou fruta — perfeito.

A conta de mais de 3 milhões de seguidores no TikTok iniciou uma tendência que hoje domina o algoritmo da plataforma. Frutas no corpo de humanos chamam a atenção pelos contextos absurdos e representação de temas sem qualquer pudor. A estética que combina características de filmes animados com os clássicos cabeções é visualmente apelativa para crianças e adolescentes, mas os assuntos de Benanino, Kiwito e Mangella estão longe de serem adequados para menores.

O primeiro episódio de Fruit Love Island, publicado em 14 de março, já acumula 2,7 milhões de curtidas e 34,2 milhões de visualizações. Todos os episódios que seguiram a estreia possuem mais de 10 milhões de visualizações cada, incluindo quais foram misteriosamente deletados do perfil, deixando os telespectadores fiéis preocupados com o andamento de sua nova 'novela vertical' favorita.

O criador da série que originou a tendência permanece em anonimato, mas seus vídeos já extrapolaram o perfil principal e hoje são replicados em centenas, ou até milhares, de perfis com conteúdo idêntico. A narrativa parece ser o que mais prende os telespectadores, que podem inclusive engajar com as continuações votando nas frutas favoritas ou naquelas que tiveram ações desagradáveis em algum acontecimento.

Em publicação nos stories do TikTok, o dono do perfil comentou que lançará apenas mais um episódio de Fruit Love Island que será "mais longo do que o normal" antes de seguir com uma nova série de triângulo amoroso, intitulada The Shore Between Us. O criador rebate com frequência as críticas feitas ao seu conteúdo, debatendo com telespectadores que discordam do uso de IA e explicando que "escreve os roteiros, planeja as cenas e refaz as coisas porque a geração de IA fica errando constantemente".

Fixação por comidas de IA no TikTok domina algoritmo

Não é nada que reality shows tradicionais já não tenham feito em suas próprias versões com humanos, claro. As redes sociais já provaram, a partir de números, que conteúdo de entretenimento gerado por IA atrai apesar das evidentes falhas técnicas ou de sincronia de dublagem. Para a audiência interessada em vídeos como os feitos pelo perfil de Fruit Love Island, a qualidade de animação não é exatamente uma prioridade; o que diz se os usuários ficarão ou não é a frequência das continuações e a manutenção das personalidades que atraíram os telespectadores logo de cara.

Justine Moore, investidora da Andreessen Horowitz, disse ao The Wall Street Journal que a popularidade das séries como o reality show de frutas já era aguardada pela companhia que investe na tecnologia. "A audiência para esse tipo de coisa só vai crescer", comentou a profissional especializada em aplicações de IA. As tomadas de decisão de personagens como a pitaya Draco não são tão distantes da realidade para telespectadores já acostumados a acompanhar reality shows que forçam relacionamentos interpessoais baseados em caos, o que deixa o conteúdo um pouco mais próximo de um formato de entretenimento que já funciona.

O uso de comidas como personalidades de vídeos virais não é algo restrito aos milhões obtidos por Fruit Love Island. Há uma infinidade de conteúdos protagonizados por bananas, chocolates ou cerejas que normalmente envolvem ações popularmente imorais ou até crimes com destaque no algoritmo do TikTok, ao passo em que se tornou quase impossível ignorar a existência deles. Cantores como Zara Larsson e Joe Jonas engajaram na tendência comentando publicamente suas opiniões sobre as ações de Watermelina e Chocolatina em alguma das centenas de variações existentes do programa.

Participantes da versão real de Love Island entraram na onda ridicularizando, na maioria das vezes com bom humor, a 'nova versão' do programa. A vencedora da sétima temporada, Amaya Espinal, primeiro disse que não apoia o conteúdo de IA e que "é muito louco", mas seu comentário acabou gerando o personagem Anaya Papaya, uma versão cômica da participante em um dos spin-offs de Fruit Love Island. Espinal reconheceu a ironia, dizendo que ganhou uma nova inimiga. Outros participantes, como Kaylor Martin e JaNa Craig, gravaram vídeos reagindo aos episódios em meio a risadas.