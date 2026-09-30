Último debate da Bahia vira sabatina com ACM Neto após ausência de candidatos

O último debate entre os candidatos ao governo da Bahia, realizado pela TV Bahia — afiliada da Globo em Salvador — foi esvaziado nesta terça-feira, 29. O ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil) foi o único presente entre os postulantes, transformando o debate em uma sabatina que durou cerca de 15 minutos.

O atual governador, Jerônimo Rodrigues (PT), optou por se ausentar das discussões para cumprir agenda de campanha ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Salvador.

O ato político, até o momento, é considerado a maior passeata do petista neste ano, reunindo mais de 200 mil pessoas no Farol da Barra, um dos cartões-postais da capital baiana.

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O outro convidado para o debate, Ronaldo Mansur (PSOL), foi vítima de um acidente de carro durante a manhã desta terça e sofreu politraumatismos.

O candidato está internado no Hospital Geral Ernesto Simões Filho, em Salvador, e, segundo nota do PSOL enviada à EXAME, deve permanecer na Sala Vermelha da unidade por no mínimo 12 horas.

ACM Neto fala a jornalistas durante debate da TV Globo na Bahia

Ausência criticada

Antes da sabatina desta terça, ACM Neto criticou o governador Jerônimo Rodrigues pela ausência no encontro e classificou o episódio como uma “fuga” do debate.

“Minha solidariedade a Mansur e minha lamentação em relação a Jerônimo Rodrigues. Afinal, ele próprio disse que quem fugia dos debates não tinha tamanho nem merecimento para ser governador da Bahia. Talvez seja a primeira vez que eu concorde com uma declaração de Jerônimo”, declarou Neto em coletiva antes do encontro.

A sabatina de ACM Neto

A entrevista, conduzida pela jornalista Zileide Silva, da TV Globo, foi realizada com temas sorteados sobre áreas do governo e tópicos específicos de mesorregiões da Bahia. Dentre os assuntos abordados, ACM Neto respondeu a questionamentos sobre segurança pública, saúde, economia e educação.

Neto iniciou criticando mais uma vez a ausência de Jerônimo Rodrigues e alertou sobre os dados da violência na Bahia, trazendo informações do Anuário Brasileiro de Segurança Pública que apontam que o estado tem cinco das dez cidades mais violentas do país.

Na oportunidade, o candidato da oposição apresentou a proposta de criação da “Governadoria da Segurança Pública”, que o colocaria no comando direto das operações policiais do estado.

Na área da saúde, o ex-prefeito de Salvador comentou sobre a situação da Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais da Bahia (Planserv), prometeu melhorias na prestação do serviço e diminuição da contribuição dos servidores.

“Por onde eu ando na Bahia, eu sou abordado por servidores públicos, tanto ativos como aposentados, que me dizem: ‘Neto, não é possível o que está acontecendo com o Planserv’", disse o candidato do União Brasil. "Eu tenho um compromisso de que não vou permitir mais aumento nenhum na contribuição do servidor.”

No campo da economia, Neto respondeu a um questionamento sobre os investimentos no agronegócio do oeste baiano e propôs a industrialização do setor.

“Quero levar preparação profissional, dar condição ao nosso jovem para que ele fique preparado para o mercado de trabalho. No caso do oeste, para que a gente tenha mão de obra qualificada para aumentar ainda mais a produção da região e levar a agroindústria. Não podemos apenas nos contentar em sermos produtores de matéria-prima; temos que buscar a industrialização para aumentar a geração de emprego e renda da região”, disse Neto.