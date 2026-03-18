Samsung reduz presença no mercado chinês de TVs enquanto TCL e Hisense ampliam vendas

A Samsung Electronics enfrenta um recuo gradual no mercado de televisores na China. O movimento ficou evidente após a ausência da empresa na Appliance & Electronics World Expo (AWE), principal feira de eletrodomésticos e eletrônicos do país. O evento ocorreu recentemente e reuniu fabricantes como LG Electronics, Sony, TCL Technology, Hisense e Skyworth. A Samsung foi a única grande marca global de TVs ausente.

Especialistas do setor avaliam que a decisão reflete uma retração estratégica da empresa no mercado chinês, resultado da forte concorrência das fabricantes locais e da reestruturação global da indústria de displays.

Participação da Samsung encolhe na China

Dados da empresa de pesquisa Luotu Technology indicam que o mercado chinês vendeu 1,895 milhão de televisores em fevereiro de 2026. As oito principais marcas chinesas responderam por 1,81 milhão de unidades, o equivalente a 95,4% do mercado.

No mesmo período, marcas estrangeiras, incluindo Samsung, Sony, Sharp e Philips, registraram queda superior a 10% nas vendas em relação ao ano anterior. Cada uma vendeu apenas dezenas de milhares de unidades por mês, com participação considerada marginal.

Profissionais do setor afirmam que os produtos da Samsung continuam disponíveis no país, mas com presença limitada no varejo. Em muitos casos, as vendas ocorrem por meio de estoques antigos ou em poucos canais, como o clube de compras Sam's Club. Lojas exclusivas da marca tornaram-se raras, e a empresa reduziu investimentos em marketing no país.

Concorrência doméstica pressiona empresas estrangeiras

O avanço das fabricantes chinesas explica parte dessa mudança. Empresas como TCL e Hisense expandiram capacidade industrial, inovação tecnológica e presença de canais de venda. Segundo executivos do setor, as marcas locais conseguem adaptar rapidamente produtos, sistemas e tamanhos de televisores às preferências do consumidor chinês.

Além disso, a cadeia produtiva da indústria de displays está concentrada na China, do fornecimento de painéis à fabricação final dos aparelhos. Essa integração reduz custos e acelera o desenvolvimento de novos modelos.

Durante a AWE, executivos da BOE Technology afirmaram que as telas LCD ainda dominam o setor. A tecnologia representa cerca de 97% do mercado global de televisores e deve continuar predominante nas próximas décadas.

Mudança estratégica da Samsung

O desempenho financeiro da Samsung também mostra uma mudança de prioridades. Em 2025, a divisão de semicondutores registrou forte crescimento graças aos chips de memória HBM, responsáveis por cerca de 80% do lucro do grupo no quarto trimestre.

Em contraste, a divisão de eletrônicos de consumo, que inclui televisores e eletrodomésticos, apresentou perdas em dois trimestres consecutivos. A receita combinada de televisores e monitores somou 30,86 trilhões de won em 2025, valor ligeiramente inferior aos 30,93 trilhões registrados em 2024.

Nos relatórios financeiros da empresa, a China representa apenas 14,2% da receita global, bem abaixo dos 39,9% provenientes das Américas. Nesse cenário, a companhia tem reduzido investimentos em marketing, expansão de lojas e participação em eventos no país.

Mercado chinês saturado

O mercado de televisores na China também passa por um período de saturação. Segundo estimativas da consultoria AVC Revo, o país deve vender cerca de 27 milhões de TVs em 2026. O volume corresponde a aproximadamente 60% do pico registrado em 2016, quando as vendas alcançaram 50 milhões de unidades.

Mesmo com o crescimento mais lento do mercado interno, as marcas chinesas ampliam sua presença global. Dados da Counterpoint Research indicam que a Samsung deve manter 17% do mercado mundial de TVs em 2025, ainda na liderança. No entanto, a participação da TCL deve alcançar 16%, seguida pela Hisense com cerca de 10%.

Analistas apontam que a ausência da Samsung na AWE simboliza uma mudança mais ampla na indústria. A liderança tecnológica e produtiva no setor de televisores passa gradualmente da Coreia do Sul e do Japão para a China, impulsionada pela escala industrial e pela competitividade das fabricantes locais.