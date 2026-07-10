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Netflix avalia exibir TV ao vivo e criar pacotes com outros serviços de streaming

Empresa estuda exibir programação em grade e vender assinaturas de outros streamings dentro do aplicativo

André Lopes
André Lopes

Editor de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 10 de julho de 2026 às 10h31.

A Netflix avalia criar canais lineares com séries e filmes exibidos em uma grade fixa, além de incluir serviços de streaming de outras empresas dentro de sua plataforma. As medidas são discutidas como uma forma de tentar reverter a queda nas métricas de engajamento dos assinantes.

Segundo o Wall Street Journal, os canais poderiam reunir programas específicos ou conteúdos por gênero, como comédias e produções policiais. A ideia se aproximaria da TV tradicional, mas dentro do aplicativo da Netflix.

Os pacotes com outros streamings seriam vendidos pela própria Netflix e acessados na plataforma, em um modelo parecido com o já usado por Amazon Prime Video e Apple TV. A mudança faria conteúdos de terceiros disputarem espaço na página inicial com produções originais da empresa.

A estratégia ocorre em meio ao aumento da concorrência no setor e à busca da Netflix por formatos mais baratos para manter o público conectado. A companhia também vem testando vídeos curtos, podcasts em vídeo e parcerias, como a transmissão do canal francês TF1, além de discutir direitos esportivos, incluindo futuras edições da Copa do Mundo.

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