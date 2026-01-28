Elon Musk avalia IPO da SpaceX para junho e mira valuation de US$ 1,5 trilhão

A SpaceX, empresa aeroespacial de Elon Musk, avalia realizar uma oferta pública inicial (IPO) em meados de junho, em uma operação que pode levantar até US$ 50 bilhões e elevar seu valor de mercado para cerca de US$ 1,5 trilhão, segundo informações do Financial Times.

A data não é aleatória: foi sugerida por Musk por coincidir com um raro alinhamento planetário e seu aniversário, para reforçar sua influência pessoal na empresa e marcar simbolicamente a oferta pública que pode ser a maior da história.

Isso porque, se confirmados, a IPO superaria com folga os US$ 29 bilhões arrecadados pela Saudi Aramco em 2019. Pessoas próximas às negociações afirmam, porém, que tanto o cronograma quanto os valores ainda são preliminares e podem mudar.

Na semana passada, a SpaceX negociou com Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase e Morgan Stanley para liderarem a operação. A empresa ainda não protocolou o formulário S-1 junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), etapa que dá início formal ao processo de abertura de capital.

Internamente, o CFO da companhia, Bret Johnsen, tem conversado investidores privados desde meados de dezembro para avaliar a viabilidade de uma estreia na bolsa em 2026.

Mudança de rota

A decisão de buscar o mercado acionário marca uma mudança de rota na estratégia da SpaceX, que por anos resistiu à ideia de abrir o capital. Segundo o FT, a empresa precisa de recursos adicionais para financiar o desenvolvimento do sistema de foguetes Starship, projetado para missões de longa duração.

Além disso, a SpaceX informou investidores que trabalha em tecnologias para implantar data centers no espaço, conectados à sua rede de cerca de 9.400 satélites da Starlink. Para Musk, essa infraestrutura será estratégica para colocar seu conglomerado algumas casas à frente na corrida pela liderança de IA.

Em dezembro, a empresa fez uma venda privada de ações avaliada em US$ 800 bilhões, mais que o dobro do valuation anterior, estimado em quase US$ 400 bilhões. No ano passado, a SpaceX também investiu US$ 2 bilhões na xAI, empresa de IA de Musk, que depois foi integrada ao X. O bilionário já declarou, ainda, que deseja que a Tesla invista na xAI.