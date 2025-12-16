SpaceX, de Elon Musk, está a caminho da bolsa. E já tem gente ganhando dinheiro com isso

A SpaceX, empresa de lançamentos espaciais de Elon Musk, se prepara para a maior oferta pública da história com valuation estimado em US$ 1,5 trilhão, superando o recorde da Saudi Aramco de 2019. O IPO deve transformar o setor aeroespacial.

Investidores privados de peso já se beneficiam do crescimento da empresa. Ron Baron mantém cerca de 25% de seus investimentos pessoais na SpaceX e projeta que o valor pode multiplicar por dez na próxima década. Cathie Wood faz da empresa a maior posição do ARK Venture Fund com US$ 384 milhões sob gestão e estima um valor de US$ 2,5 trilhões até 2030 com a expansão da Starlink.

O IPO deve servir de referência de preço para o setor aeroespacial, beneficiando a avaliação de empresas já listadas como Rocket Lab, Planet Labs e Intuitive Machines.

“Um potencial IPO da SpaceX seria a maior abertura de capital da história e deve trazer mais atenção para os valuations do setor, alguns dos quais ainda consideramos subavaliados”, afirmou Andres Sheppard, analista da Cantor Fitzgerald, de acordo com a CNBC.

Para Wall Street, a operação representa uma oportunidade única com centenas de milhões de dólares em taxas de subscrição, tornando o IPO um dos negócios mais disputados dos últimos anos.

Mudança de postura

A sinalização de uma abertura de capital surpreendeu pessoas próximas à empresa, dado o histórico de resistência de Elon Musk à ideia. Em 2013, o empresário afirmou que a SpaceX só poderia se tornar uma companhia aberta quando houvesse voos regulares para Marte, argumentando que o foco de curto prazo do mercado financeiro entraria em conflito com projetos de longo prazo.

Musk também já demonstrou frustração com a experiência de comandar a Tesla como empresa listada, enfrentando embates com reguladores e processos de investidores, especialmente em torno de sua remuneração.

Mesmo sem capital aberto, a SpaceX desenvolveu mecanismos próprios para dar liquidez a funcionários e ex-funcionários, oferecendo regularmente janelas para a venda de ações privadas — normalmente duas vezes por ano. Em 2023, a presidente da empresa, Gwynne Shotwell, afirmou que essa estrutura reduzia a necessidade de um IPO apenas para permitir a saída de acionistas.

A companhia não divulga resultados financeiros detalhados, mas Musk declarou no início deste ano que esperava uma receita de cerca de US$ 15,5 bilhões em 2025. Em publicação recente na rede social X, ele descreveu a SpaceX como geradora de caixa positiva há muitos anos.