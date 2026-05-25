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Irã transfere base da Copa de 2026 para o México para evitar problemas com vistos

Federação iraniana afirma que Fifa aprovou transferência do centro de treinamento para cidade na fronteira com os EUA

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 25 de maio de 2026 às 08h39.

A seleção do Irã decidiu transferir sua base de treinamento para a Copa do Mundo de 2026 do estado americano do Arizona para a cidade mexicana de Tijuana, em uma tentativa de contornar possíveis entraves relacionados à emissão de vistos para entrada nos Estados Unidos.

A informação foi confirmada pelo presidente da Federação Iraniana de Futebol, Mehdi Taj, que afirmou que a mudança deve reduzir os problemas burocráticos para a delegação.

"Com essa mudança, o problema dos vistos será resolvido em grande parte", disse Taj, segundo comunicado da entidade.

Segundo o dirigente, a Fifa autorizou a alteração após reuniões com autoridades do torneio e organizadores locais. A nova base ficará em Tijuana, cidade mexicana na fronteira com San Diego, nos Estados Unidos.

Apesar da mudança, o dirigente não detalhou como será resolvida a entrada da delegação em território americano durante o Mundial.

Jogos serão nos Estados Unidos

O Irã está no Grupo G da Copa do Mundo e disputará duas partidas nos Estados Unidos, contra Nova Zelândia e Bélgica, em Los Angeles, além de um terceiro jogo contra o Egito em Seattle.

O tema dos vistos tem gerado incertezas. A imprensa iraniana chegou a afirmar que autoridades dos EUA teriam negado vistos a membros da delegação, informação posteriormente contestada pela própria federação.

O Irã também condicionou sua participação no torneio a garantias de segurança, logística e emissão de vistos para toda a delegação, além de exigências políticas relacionadas ao tratamento de seus símbolos nacionais.

*Com EFE

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