Irã transfere base da Copa de 2026 para o México para evitar problemas com vistos

A seleção do Irã decidiu transferir sua base de treinamento para a Copa do Mundo de 2026 do estado americano do Arizona para a cidade mexicana de Tijuana, em uma tentativa de contornar possíveis entraves relacionados à emissão de vistos para entrada nos Estados Unidos.

A informação foi confirmada pelo presidente da Federação Iraniana de Futebol, Mehdi Taj, que afirmou que a mudança deve reduzir os problemas burocráticos para a delegação.

"Com essa mudança, o problema dos vistos será resolvido em grande parte", disse Taj, segundo comunicado da entidade.

Segundo o dirigente, a Fifa autorizou a alteração após reuniões com autoridades do torneio e organizadores locais. A nova base ficará em Tijuana, cidade mexicana na fronteira com San Diego, nos Estados Unidos.

Apesar da mudança, o dirigente não detalhou como será resolvida a entrada da delegação em território americano durante o Mundial.

Jogos serão nos Estados Unidos

O Irã está no Grupo G da Copa do Mundo e disputará duas partidas nos Estados Unidos, contra Nova Zelândia e Bélgica, em Los Angeles, além de um terceiro jogo contra o Egito em Seattle.

O tema dos vistos tem gerado incertezas. A imprensa iraniana chegou a afirmar que autoridades dos EUA teriam negado vistos a membros da delegação, informação posteriormente contestada pela própria federação.

O Irã também condicionou sua participação no torneio a garantias de segurança, logística e emissão de vistos para toda a delegação, além de exigências políticas relacionadas ao tratamento de seus símbolos nacionais.

*Com EFE