Motoqueiros podem levar vantagem como pilotos de drones de guerra

A guerra moderna está mudando o perfil de quem pilota drones — e os melhores candidatos podem estar longe dos videogames. Instrutores do Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA identificaram que motoqueiros e pessoas acostumadas a pilotar veículos, como barcos e jet skis, têm mais facilidade para operar drones militares.

A constatação veio durante treinamentos recentes na Califórnia. A expectativa inicial era que jovens da geração Z, mais familiarizados com tecnologia e jogos, teriam vantagem natural. Mas, na prática, isso não se confirmou completamente.

Segundo os instrutores, pilotar drones usados em combate exige um tipo de controle mais sensível e próximo do mundo físico. O operador precisa lidar com pequenos ajustes de direção, velocidade e altura, especialmente quando o drone carrega explosivos, o que altera seu comportamento no ar.

Essa diferença faz com que habilidades desenvolvidas fora das telas ganhem importância. Controlar o acelerador de uma moto, por exemplo, exige uma coordenação fina que se aproxima do movimento necessário nos controles do drone.

O desafio aparece principalmente na transição do simulador para o equipamento real. Nos testes, mais de 20% dos alunos tinham dificuldade em adaptar o controle ao peso adicional dos drones armados. Mesmo cargas relativamente leves, como cerca de 2 kg, já mudam a forma como o equipamento responde aos comandos.

Para reduzir essa diferença, os treinamentos passaram a incluir drones menores e ajustes nos simuladores, tentando reproduzir melhor as condições reais de voo.

A mudança acontece em um momento em que drones se tornaram centrais nos conflitos recentes, como na guerra da Ucrânia. Eles são usados para vigilância, ataques diretos e até interceptação de outros drones, transformando o campo de batalha.

Guerra tecnológica muda perfil dos soldados

Apesar da vantagem prática de motoqueiros e operadores de veículos, os militares ainda não chegaram a um perfil definitivo do “piloto ideal”. Habilidades com videogames continuam relevantes, mas não são suficientes por si só.

A tendência é que o operador moderno combine familiaridade com tecnologia e experiência prática de controle no mundo real, além de capacidade de adaptação rápida.

O treinamento atual dura cerca de três semanas e busca formar operadores em larga escala, com potencial de treinar centenas de soldados por ano. Em alguns casos, os militares também acumulam funções, sendo responsáveis tanto por pilotar quanto por preparar os equipamentos.

No fim, a conclusão dos instrutores aponta para uma mudança mais ampla: em vez de substituir habilidades tradicionais, a tecnologia militar está exigindo uma combinação entre o digital e o físico.