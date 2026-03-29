Game Over? Nintendo e dona do Fortnite enfrentam fase difícil da indústria

A indústria global de videogames enfrenta um momento de transição. De um lado, a Nintendo viu suas ações recuarem diante de preocupações com o ritmo de vendas do Switch 2. De outro, a Epic Games anunciou a demissão de mais de 1.000 funcionários — cerca de 20% de sua força de trabalho. Os episódios refletem mudanças estruturais no setor, segundo executivos e analistas.

Possível queda na produção do Switch 2

As ações da Nintendo caíram após reportagem da Bloomberg indicar que a empresa estaria reduzindo a produção do Switch 2 para 4 milhões de unidades neste trimestre, abaixo das 6 milhões planejadas inicialmente. A companhia não comentou.

Durante a divulgação de resultados do terceiro trimestre fiscal, o presidente da empresa, Shuntaro Furukawa, afirmou que as vendas internacionais de consoles ficaram abaixo do esperado, embora, no Japão, tenham superado as projeções.

A reação negativa do mercado praticamente anulou ganhos recentes impulsionados pelo lançamento de “Pokémon Pokopia”, título que não é compatível com consoles anteriores ao sistema Switch 2. O jogo vendeu 2,2 milhões de cópias nos quatro primeiros dias após o lançamento, ajudando temporariamente a sustentar o otimismo em relação ao ciclo de atualização de consoles.

Apesar das preocupações com a demanda, o analista da indústria de videogames Mat Piscatella, da empresa de dados e insights de consumo Circana, afirmou em uma postagem que o Switch 2 é o segundo console mais vendido nos Estados Unidos desde 1995, atrás apenas do Game Boy Advance.

Epic Games demite mais de 1.000 funcionários

Enquanto isso, a Epic Games anunciou cortes superiores a 1.000 funcionários. Segundo o CEO Tim Sweeney, a decisão não está relacionada ao uso de inteligência artificial, mas sim a desafios estruturais do setor, incluindo crescimento mais lento, redução nos gastos dos consumidores e aumento de custos operacionais.

"Já que isso está em discussão, devo observar que as demissões não estão relacionadas à IA", escreveu o CEO em um comunicado aos funcionários da companhia. "Na medida em que [a IA] melhora a produtividade, queremos ter o máximo de desenvolvedores incríveis criando conteúdo e tecnologia excelentes."

De acordo com o executivo, a queda no engajamento com Fortnite, iniciada em 2025, contribuiu para a necessidade de ajuste financeiro. A empresa afirmou que estava gastando significativamente mais do que arrecadava e implementou medidas adicionais de economia, incluindo mais de US$ 500 milhões em cortes de custos em contratos, marketing e vagas abertas.

As demissões ocorrem em um contexto mais amplo de retração no mercado de trabalho da indústria de jogos nos últimos anos. Após o crescimento registrado durante o período da pandemia, estimativas indicam que cerca de 14.600 empregos foram eliminados no setor em 2024 e aproximadamente 5.300 em 2025, de acordo com a contagem online de anúncios de demissão e notícias feita por Farhan Noor, um artista técnico da Califórnia.

Para Joost van Dreunen, CEO da Aldora Intelligence e professor da Stern School of Business da Universidade de Nova York, os cortes sinalizam mudanças relevantes na estrutura da indústria de videogames. "É um reconhecimento da mudança que está acontecendo no setor, principalmente entre as editoras americanas, quando uma das desenvolvedoras de jogos mais populares se vê obrigada a demitir mil pessoas", disse Dreunen à Business Insider. "Isso sugere que estamos testemunhando o declínio da dominância cultural americana na indústria de videogames."

Segundo o CEO, o crescimento recente da receita global do setor — estimado em cerca de 4,5% no último ano — ocorreu majoritariamente fora dos Estados Unidos, sugerindo uma mudança no centro de gravidade do consumo global de games em direção ao leste.