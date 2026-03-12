Mundo

Dubai registra novos ataques com drones em escalada da guerra no Oriente Médio

Incidentes atingiram edifícios na cidade e mobilizaram equipes de emergência

Dubai: ataques com drones atingiram edifícios da cidade em meio à escalada da guerra no Oriente Médio. (AFP via Getty Images)

Estela Marconi
Repórter

Publicado em 12 de março de 2026 às 06h33.

A cidade de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, registrou ataques com drones nas últimas horas em meio à escalada da guerra no Oriente Médio.

Segundo autoridades locais, um drone atingiu a fachada de um edifício na Sheikh Zayed Road, uma das principais avenidas da cidade. De acordo com a Bloomberg, equipes de emergência foram mobilizadas e o incêndio provocado pelo impacto foi rapidamente controlado.

Outro incidente ocorreu em Dubai Creek Harbour, área de novos empreendimentos residenciais da cidade, onde um drone caiu sobre um prédio. Não houve registro de vítimas.

Alertas de mísseis e reforço de segurança

Moradores relataram à Bloomberg terem recebido pelo menos dois alertas de mísseis durante a noite de quarta-feira. Na manhã desta quinta-feira, 12, autoridades também informaram um incidente menor com drone no bairro de Al Bada’a, próximo ao centro da cidade.

Apesar dos danos materiais, o governo de Dubai afirmou que não houve mortos ou feridos nos episódios.

 

