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Petrobras anuncia nova descoberta de gás natural na Colômbia

Nova acumulação de gás foi identificada em águas profundas e será submetida a análises para estimar os volumes

Extração de petróleo: 40% do PIB está ligado a commodities, em setores que destravam crescimento ante outros que envelheceram (Germano Lüders/Exame)

Extração de petróleo: 40% do PIB está ligado a commodities, em setores que destravam crescimento ante outros que envelheceram (Germano Lüders/Exame)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 3 de agosto de 2026 às 10h15.

A Petrobras anunciou nesta segunda-feira uma nova descoberta de acumulação de gás natural no poço exploratório Sandia-1, localizado no bloco GUA-OFF-0, em águas profundas da Colômbia.

A descoberta reforça o potencial da região, onde a companhia já havia identificado reservas nos poços Sirius-1, Sirius-2 e Copoazu-1.

O poço está localizado a cerca de 42 quilômetros da costa colombiana, em uma lâmina d'água de 1.251 metros. Segundo a estatal, ele fica a 18 quilômetros dos poços Sirius-1 e Sirius-2 e a 9 quilômetros de Copoazu-1.

A Petrobras afirmou que a nova descoberta amplia o potencial de gás do offshore colombiano e poderá contribuir para a segurança energética da região, embora os volumes encontrados ainda estejam em fase de avaliação.

A perfuração do Sandia-1 começou em 12 de junho e atingiu a profundidade final em 29 de julho. De acordo com a companhia, foram identificados intervalos com presença de gás natural, que agora passarão por análises laboratoriais para caracterizar os reservatórios e estimar o volume da descoberta.

A estatal informou que os trabalhos foram realizados seguindo padrões operacionais e ambientais estabelecidos para a exploração em águas profundas.

Estratégia para ampliar reservas

Mapa da costa da Colômbia destacando a localização dos poços de gás natural Sandia, Sirius e Copoazu da Petrobras.

Mapa mostra a localização do poço Sandia-1 em águas profundas na Colômbia, onde a Petrobras confirmou nova descoberta de gás natural. (Reprodução/Petrobras)

Segundo a Petrobras, a descoberta está alinhada à estratégia de ampliar as reservas de petróleo e gás por meio da exploração de novas fronteiras e de parcerias internacionais, em um cenário de transição energética.

O bloco GUA-OFF-0 é operado pela subsidiária Petrobras International Braspetro B.V. – Sucursal Colômbia (PIB-COL), que detém 44,44% de participação no consórcio. A colombiana Ecopetrol possui os 55,56% restantes.

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