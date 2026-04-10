Monotrilho da Linha 17-Ouro começa a operar com tecnologia da BYD

A Linha 17-Ouro do monotrilho entrou em operação em São Paulo e passa a ligar a região do Morumbi ao Aeroporto de Congonhas.

O projeto, que permaneceu paralisado por longo período, foi concluído com participação da BYD, empresa chinesa de mobilidade elétrica responsável pela implantação do sistema.

Com a abertura da linha, o novo eixo de transporte atende a Zona Sul da capital e altera a dinâmica de deslocamento em uma das áreas com maior fluxo da cidade. O trajeto elevado conecta pontos estratégicos e amplia a integração com outros modais urbanos.

A operação utiliza o sistema SkyRail, tecnologia de monotrilho desenvolvida pela BYD e aplicada em projetos internacionais. A estrutura opera em via elevada e adota controle automatizado, com monitoramento em tempo real.

Além disso, os trens da chamada Frota N utilizam baterias de alta capacidade e operam com intervalos programados por sistemas digitais. Segundo o projeto, o modelo busca reduzir ruído e otimizar o consumo de energia durante a operação.

Depois de anos marcado por interrupções, o empreendimento passa a funcionar como novo corredor de transporte sobre trilhos na cidade e integra a estratégia de ampliação da mobilidade urbana em São Paulo.