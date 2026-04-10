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Monotrilho da Linha 17-Ouro começa a operar com tecnologia da BYD

Novos trens utilizam baterias de alta capacidade para reduzir ruído e otimizar consumo de energia

(Divulgação/ Governo de SP)

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China2Brazil
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Agência

Publicado em 10 de abril de 2026 às 17h22.

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A Linha 17-Ouro do monotrilho entrou em operação em São Paulo e passa a ligar a região do Morumbi ao Aeroporto de Congonhas.

O projeto, que permaneceu paralisado por longo período, foi concluído com participação da BYD, empresa chinesa de mobilidade elétrica responsável pela implantação do sistema.

Com a abertura da linha, o novo eixo de transporte atende a Zona Sul da capital e altera a dinâmica de deslocamento em uma das áreas com maior fluxo da cidade. O trajeto elevado conecta pontos estratégicos e amplia a integração com outros modais urbanos.

A operação utiliza o sistema SkyRail, tecnologia de monotrilho desenvolvida pela BYD e aplicada em projetos internacionais. A estrutura opera em via elevada e adota controle automatizado, com monitoramento em tempo real.

Além disso, os trens da chamada Frota N utilizam baterias de alta capacidade e operam com intervalos programados por sistemas digitais. Segundo o projeto, o modelo busca reduzir ruído e otimizar o consumo de energia durante a operação.

Depois de anos marcado por interrupções, o empreendimento passa a funcionar como novo corredor de transporte sobre trilhos na cidade e integra a estratégia de ampliação da mobilidade urbana em São Paulo.

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